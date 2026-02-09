Menü Kapat
TGRT Haber
 Fuat İğci

Yeni Renault Clio 6 fiyat listesi 2026: Renault Clio satış fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?

Yerli üretim otomobillerden olan Yeni Renault Clio, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Lansmana özel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni Clio’nun fiyatı belli oldu. İlk etapta 3 silindirli TCe 115 motor seçeneği ile satışa sunulan modelin liste fiyatları açıklandı. Donanım seviyelerine göre araç fiyatı değişiklik gösterirken modelin Türkiye pazarına girişine özel olarak ilk bin müşteriye yaklaşık 509 bin lira tutarında indirim sağlanacak. Alternatif olarak takas desteği gibi ek avantajlarda satış sürecine dahil edilecek. Peki Yeni Renault Clio fiyatı 2026 ne kadar? İşte, Bursa’da üretilen otomobilin fiyat listesi…

09.02.2026
09.02.2026
saat ikonu 15:07

Şık tasarımı ve yenilikçi ferat iç mekanıyla dikkat çeken Renault Clio, satışa çıkıyor. Kişiselleştirilmiş ve sürücüye özel bir sürüş imkanı sağlayan yeni otomobil, yüksek çözünürlüklü ses sistemi deneyimiyle dikkat çekiyor. Sürüş deneyiminin yanı sıra artılırmış güvenlik önlemleriyle de dikkat çeken Clio, aktif acil fren destek sistemi, e-Tech teknolojisiyle şimdiden sınıfında lider olmayı hedefliyor. Otomobilde bulunan 4 kamera sayesinde aracın çevresi 360 derece görüntülenebiliyor ve manevralarda sürücüye farklı imkanlar sunuyor. 1.2 litrelik TCe benzinli motorla satışa sunulan aracın Evolution Plus ve Esprit Alpine donanım paketleri bulunuyor. Peki Yeni Renault Clio satış fiyatı ne kadar oldu? İşte, açıklanan resmi satış fiyatı…

YENİ RENAULT CLİO 6 FİYATI 2026 NE KADAR?

Yeni Renault Clio, Türkiye’de satışa çıktı. Resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre Clio’nun 1.2 TCe 115 hp motorlu Evolution Plus paketi 1 milyon 799 bin lira, Esprit Alpine paketi ise 1 milyon 895 lira olacak. Clio’da 6 ileri EDC otomatik şanzıman yer alırken, hibrit ve LPG’li versiyonlarının ise 2026 yılının ikinci döneminde satışa çıkması planlanıyor.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ

Modelin Türkiye pazarına girişine özel olarak ilk bin müşteriye yaklaşık 50 bin lira tutarında indirim imkanı sağlanacak. Takas desteği gibi ek avantajlar da satış sürecine dahil edildi.

Donanım seviyelerine göre güncel fiyat listesi şu şekilde:

evolution plus: 1.799.000 TL

esprit Alpine: 1.895.000 TL

Yeni modelle birlikte mevcut Clio satışta kalmaya devam edecek. Eski nesilde şu an yalnızca “evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp” versiyonu sunuluyor ve bu model için açıklanan fiyat 1.699.000 TL seviyesinde bulunuyor. Renault, aynı motorun LPG versiyonu ile 1.8 hibrit motor seçeneğini yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planladı.

BURSA’DA ÜRETİLDİ

Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasında banttan inen model, teknolojik güncellemeleri ve yeni tasarım diliyle dikkat çekti. Yeni Clio, Türkiye’de ilk etapta 3 silindirli TCe 115 motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Mevcut TCe 115 motorun LPG tanklı versiyonu ile yüksek verimlilik vaat eden 1.8 hibrit motorlu Clio modellerinin yılın ikinci yarısında showroomlardaki yerini alması beklendi.

