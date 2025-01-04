Yeni sızıntı ciddi Çin uyarısını ortaya çıkardı! Bitcoin fiyatını patlatacak 

04 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:05

Bitcoin ve kripto para fiyatları bu hafta toparlandı. Elon Musk depremine hazırlanan piyasanın ardından Bitcoin tekrar 100 bin dolara doğru yükseldi. Çin'in Bitcoin rezervi oluşturma konusunda Donald Trump ve ABD'yi geride bırakabileceği yönündeki spekülasyonlar ise gündeme bomba gibi düştü. Bu yeni sızıntının bitcoin fiyatını patlatacağı tahmin ediliyor.

İslam Memiş'ten yatırımcılara acil uyarı: Altın fiyatı için son durak! Bu tavsiyeler cüzdan dolduracak

İslam Memiş'ten yatırımcılara acil uyarı: Altın fiyatı için son durak! Bu tavsiyeler cüzdan dolduracak

Bitcoin​ fiyatı, Çin'in Bitcoin rezervi oluşturma konusunda Donald Trump​ ve ABD​'yi geride bırakabileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen, küresel borsa piyasalarıyla birlikte mücadele ederek 2025​'e doğru topallayarak girdi.

ÇİN BİTCOİN REZERVİNE Mİ HAZIRLANIYOR?

Yatırımcılar ABD'nin yeni başkanı Trump için yaklaşan önemli tarihe odaklandı. Ancak yeni gelen bir kulis Çin Merkez Bankası'nın teşvik paketi dağıtmaya hazırlanırken, şiddetli tahvil rallisini kontrol altına almak için çabaladığını ortaya çıkardı.

Reuters'ın iki isimsiz kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Bankası, Çin'in yakında faiz oranlarını düşüreceği ve ekonomisini canlandırmak için bir dizi teşvik paketi uygulayacağı yönündeki beklentilerin artması üzerine, fon yöneticilerini tahvil rallisinin peşinden koşmamaları konusunda uyardı.

Çin'in durgunlaşan ekonomisini canlandırma çabaları, bitcoin ve kripto para piyasası gözlemcileri tarafından 2025'e doğru potansiyel bir yükseliş katalizörü olarak değerlendirildi.

KRİPTO BOĞA PİYASASI BAŞLIYOR MU?

Geçtiğimiz yıl, Bitcoin ve kripto türevleri öncüsü BitMex'in kurucu ortağı olan ve daha sonra Maelstrom yatırım fonunu kuran Arthur Hayes, Çin'deki "bazuka"nın Federal Rezerv'in genişlemesiyle birleşmesinin 2025'te "muhteşem" bir Bitcoin ve kripto boğa piyasası oluşturacağını öngörmüştü.

Yabancı bir ekonomist, "Çin çöküşün eşiğinde ve 10 yıllık tahvilleri ekonomilerinin ne kadar bozulduğunun bir yansıması" ifadelerini kullanarak Çin'in 2025 yılında para politikasını gevşetmek zorunda kalacağını tahmin etti.