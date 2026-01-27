Yeni taşınacaklar dikkat... Ev kiraları frene bastı! En düşük artış buralarda

Türkiye’de 2025 yılında konut kiralarında ortalama artış oranı %27,42 olarak ölçüldü. Bu artış, geçen yıl %30,89 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı. Böylece nominal olarak ortalama kiralardaki artış, 2025’te TÜFE’nin altında kaldı ve reel olarak düşüş gerçekleşmiş oldu.