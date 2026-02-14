Yeni TOKİ 500 bin konut kura takvimi 16-22 Şubat 2026! Konya, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Gaziantep, Çanakkale kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut kampanyasında ilk anahtar teslimleri 2027 yılının Mart ayında başlayacak. Tüm illerin kura çekimlerinin ise Mart ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri canlı olarak Youtube üzerinden yayımlanıyor. Kura çekimi ekranında asıl/yedek adaylar belirleniyor. Hak sahibi olamayanlar için ise 5 bin lira başvuru ücreti geri iade ediliyor. Konya, Sakarya, Eskişehir gibi iller için kura çekimi takvimi ilan edildi. 15 bin 200 konutun inşaa edileceği Konya’da en fazla başvuru merkez bölgesine geldi. Konya’da sadece merkez bölgesine yapılacak konutlar için 80 bin başvuru yapıldı. Eskişehir’de merkez bölgesine yapılacak konutlar için 50 binin üzerinde kişi kura çekimine katılacak. Peki TOKİ 16-22 Şubat hangi illerin kura çekimi yapılacak? İşte, açıklanan illerin kura takvimi…

TOKİ 500 BİN KONUT 16-22 ŞUBAT KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri devam ediyor. Konya, Sakarya, Eskişehir gibi illerin kura tarihleri belli oldu.

Eskişehir için kura çekimi Osmangazi Üniversitesi Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda saat 16 Şubat Pazartesi günü 11.00’da başlayacak.

Konya ili için kura çekimi Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde 17 Şubat saat 11.00’da yapılacak.

Sakarya ili için kura çekimi Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde 17 Şubat Salı günü saat 11.00’da düzenlenecek.

Kura çekimleri, TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı olarak takip edilebilecek. İllerin kura çekimleri tamamlandıktan sonra isim listeleri, talep.toki.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuru yapan adaylar asıl/yedek adayları görüntüleyebilirler.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Sakarya ilinde 6.663 konut, Eskişehir’de 6.055 konut, Konya’da 15.200 konut, Çanakkale ilinde 3.276 konut, Bursa’da 17.255 konut, Gaziantep ilinde 13.890 konut inşaa edilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla konut 100 bin ile İstanbul’a yapılacak. İstanbul’da konutlar Anadolu ve Avrupa Yakası dağılımlarına göre inşaa edilecek. Ankara’da ise 31.073 konut ve İzmir’de 21.020 konut yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında illerin kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde paylaşılıyor. İsim listelerinde banka numarası, başvuru türü,ad-soyad, başvuru durumu (asıl/yedek) ve T.C.kimlik numaraları yer alıyor. Adaylar, alternatif olarak sonuçları e-Devlet üzerinden kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek.

ASIL OLARAK BELİRLENEN ADAYLAR KONUT SÖZLEŞMESİ İMZALIYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru yapan adaylar, kura çekiminde asıl olarak çıkması durumunda hak sahibi belirleme kurasını kazanmış oluyor. Asıl olarak yer alan adaylar, bankalarda belirlenen tarihlerde konut sözleşmesi imzalıyor ve konut hakkı elde ediyor. Asıl adayların yanı sıra kura çekimlerinde yedek aday da belirleniyor. Yedek adaylar ise asıl adayların başvuru yapmaması, şartları sağlamaması durumunda davet ediliyor.