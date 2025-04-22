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 | İrem Çınar

Yeni trafik düzenlemesi yolda! Zincirleme ceza dönemi: Artık kaçış yok

2024’te Türkiye'de 623 bini aşkın kaza yaşandı. Bu kazalar sonucu 2 bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kazaların başlıca sebebi sürücü hataları ve aşırı hız olurken, hükümet trafik cezalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. AK Parti, zincirleme suçlara yönelik yeni adımları gündeme aldı. İşte detaylar...

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Yeni trafik düzenlemesi yolda! Zincirleme ceza dönemi: Artık kaçış yok
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:58

2024 yılı boyunca Türkiye’de trafik kazaları ciddi bir toplumsal sorun olmaya devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yıl genelinde ülke çapında toplam 623 bin 148 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybederken, 388 bin 644 kişi yaralandı.

EN BÜYÜK TEHLİKE: AŞIRI HIZ

Kazaların temel nedenleri arasında sürücü hataları başı çekti. Özellikle aşırı hız, en çok kazaya yol açan unsur olarak öne çıktı. Tespitlere göre 105 bin 783 ölümlü ve yaralanmalı kazanın, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlamamasından kaynaklandığı belirlendi.

Yeni trafik düzenlemesi yolda! Zincirleme ceza dönemi: Artık kaçış yok

KAVŞAK VE ŞERİT İHLALLERİ DE LİSTEDE

Sürücü hataları arasında ikinci sırada, kavşaklarda ve geçitlerde geçiş önceliğine uymama yer aldı. Bu kural ihlali 45 bin 45 kazaya neden oldu. Ayrıca, 25 bin 218 kazanın da şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği kaydedildi.

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME HAMLESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan trafik kazaları ve tehlikeli sürüş davranışları, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı'nda, AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda trafik suçlarına yönelik yeni cezai düzenlemeler gündeme geldi.

Yeni trafik düzenlemesi yolda! Zincirleme ceza dönemi: Artık kaçış yok

TEHLİKELİ DAVRANIŞLARA HAPİS VE YÜKSEK PARA CEZALARI

Meclis’e sunulması beklenen yeni yargı paketinde, tehlikeli araç kullanımı daha sert şekilde cezalandırılacak. Taslak düzenlemeye göre; alkollü araç kullanmak, yol kesmek gibi eylemler artık hapis cezası kapsamına alınacak. Drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi davranışların para cezaları da önemli oranda artırılacak.

ZİNCİRLEME KURAL İHLALLERİNE AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemelerde dikkat çeken bir diğer madde ise zincirleme trafik suçlarına ilişkin. Aynı sürücünün, kısa bir süre içinde birden fazla trafik kuralını ihlal etmesi durumunda cezalarda artırıma gidilecek. AK Parti kaynakları, "Bir sürücü kırmızı ışık ihlali yapıyor, ardından şerit değiştiriyor ve bir başkasının önünü kesiyor. Bu zincirleme ihlaller artık daha ağır ceza sebebi olacak" açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#trafik düzenlemesi
#Ekonomi
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