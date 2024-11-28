Yeni trafik levhası açıklandı! İşareti bilmeyene yüksek para cezası var

28 Kasım 2024 13:37 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:46

Geçtiğimiz dönem güncellenen trafik levhalarına yeni bir levha daha eklendi. Çevreye duyarlı ulaşım sistemlerini teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemelere hayata geçmeye devam ediyor. Bu işarete uymayan araç sürücülerini yüksek para cezaları bekliyor.

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Trafik kuralları yeni bir levha eklendi. Avrupa'da trafik kurallarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Yeni tabelada, mavi zemin üzerine beyaz elmas simgesi yer alıyor. Bu işareti bilmeyen araç sürücüleri ise yandı.

BEYAZ ELMAS SİMGELİ YENİ TRAFİK LEVHASI

Fransa, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler, çevreye duyarlı ulaşım sistemlerini teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemelere imza attı.

Geçtiğimiz dönem güncellenen trafik levhalarına bir yenisi daha eklendi. Otoyollarda kullanılacak olan yeni trafik levhası, yalnızca belirli türde araçların bu yolları kullanabileceğini ifade ediyor.

135 EURO PARA CEZASI VAR

Bu yeni işareti ihlal eden sürücüler, ağır para cezalarıyla karşılaşacak. Bu yeni düzenlemeye uymayan sürücüler, 135 Euro para cezası ödeyecek.

Lyon, Grenoble, Strazburg, Rennes ve Nantes gibi şehirlerde başlayan bu düzenleme, şu araçlara izin veriyor;

Toplu taşıma araçları,

Taksiler,

Düşük emisyonlu araçlar,

En az iki yolcusu bulunan araçlar.