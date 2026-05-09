Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Erhan Çetinkaya’nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Bu atama kararının yanı sıra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Sermaya Piyasası Kurulu Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı gibi görevlerde yeni atamalar gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Mehmet Arabacı bir çok üst düzey görevler üstlendi. Mezun olduktan sonra hesap uzman yardımcılığına başlayan Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak göreve başladı. Peki Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Mehmet Arabacı’nın kariyeri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yeni başkanı olan Mehmet Arabacı’nın kariyeri mercek altına alındı. Üniversite eğtiiminin ardından ’nda çeşitli görevler üstlenen Arabacı, yüksek lisans eğitimini Amerika’da dalında tamamladı. Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması konusunda araştırmalarda bulunan Arabacı, 2011 yılında ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Grup Başkanı olarak atandı. Başarılı işlere imza attıktan sonra 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan yardımcılığına kadar yükseldi. 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görevine başladı. 2019 yılında ise başkan yardımcısı oldu. 9 Mayıs’ta Resmi Gazete kararına göre ’in yeni başkanı oldu. İşte, Mehmet Arabacı’nın hayatı…

HABERİN ÖZETİ

Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni başkanı olarak atanmıştır.
Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğmuştur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur.
9 Mayıs'ta Resmi Gazete kararıyla TÜİK'in yeni başkanı olmuştur.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde dünyaya Gelen Mehmet Arabacı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamlandı.

Üniversite hayatının ardından iş hayatına atılan Arabacı, mezun olduktan sonra uzman yardımcılığı sınavını kazanarak 3 yıl boyunca hesap uzman yardımcısı olarak görev aldı. Ardından ise 2004-2007 yılları arasında hesap uzmanlığına yükseldi.

Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

VERGİ DENETİM KURULU KARİYERİ

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. 9 Mayıs 2026’ta açıklanan Resmi Gazete kararına göre TÜİK’in yeni başkanı oldu.

Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri


ETİKETLER
#Ekonomi
#TÜİK
#gelir idaresi başkanlığı
#Vergi Denetim Kurulu
#Mehmet Arabacı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.