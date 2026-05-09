Türkiye İstatistik Kurumu’nun yeni başkanı olan Mehmet Arabacı’nın kariyeri mercek altına alındı. Üniversite eğtiiminin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çeşitli görevler üstlenen Arabacı, yüksek lisans eğitimini Amerika’da ekonomi dalında tamamladı. Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması konusunda araştırmalarda bulunan Arabacı, 2011 yılında ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Grup Başkanı olarak atandı. Başarılı işlere imza attıktan sonra 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan yardımcılığına kadar yükseldi. 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görevine başladı. 2019 yılında ise başkan yardımcısı oldu. 9 Mayıs’ta Resmi Gazete kararına göre TÜİK’in yeni başkanı oldu. İşte, Mehmet Arabacı’nın hayatı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? TÜİK Başkanı Arabacı'nın kariyeri Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni başkanı olarak atanmıştır. Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 9 Mayıs'ta Resmi Gazete kararıyla TÜİK'in yeni başkanı olmuştur.

MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde dünyaya Gelen Mehmet Arabacı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamlandı.

Üniversite hayatının ardından iş hayatına atılan Arabacı, mezun olduktan sonra uzman yardımcılığı sınavını kazanarak 3 yıl boyunca hesap uzman yardımcısı olarak görev aldı. Ardından ise 2004-2007 yılları arasında hesap uzmanlığına yükseldi.

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

VERGİ DENETİM KURULU KARİYERİ

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. 9 Mayıs 2026’ta açıklanan Resmi Gazete kararına göre TÜİK’in yeni başkanı oldu.



