Yeni uygulama ile evinizi istediğiniz fiyata satamayacak mısınız?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ve “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması ile manipülatif fiyatlandırmaların önüne geçilebilecek. Peki taşınmazı satmak için istediğimiz fiyatı ilana koyamayacak mıyız? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı cevapladı.

Taşınmazların piyasa değerini belirlemek amacıyla yeni bir sistem kuruluyor. Bu uygulama sayesinde ev, işyeri ve arsaların fiyatları net olarak belirlenecek. Amaç; fahiş ve manipülatif fiyatlandırmaların önüne geçmek. Konuyla ilgili TGRT Haber’e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni sistemin detaylarını ve vatandaşa etkilerini paylaştı.

Yeni sistemle birlikte tahmini bölge değerlerine göre karşılaştırmaların yapılabileceği bir değer haritası oluşturulacak. Bu harita sayesinde bölgelerdeki konut ihtiyacı, kira ve satış fiyatları şeffaf bir şekilde görülebilecek. Vatandaşlar, taşınmazların fiyat skalasını daha net öğrenebilecek.

EVİMİZİ İSTEDİĞİMİZ FİYATA SATAMAYACAK MIYIZ?

Özelmacıklı, sistemin satışa yasal bir kısıtlama getirmediğini vurguladı. “Evini istediği fiyata satmak isteyen satabilir. Ancak bu sistem, piyasada oluşabilecek manipülatif fiyatları engellemeye yardımcı olacak. Vatandaş, değer haritası sayesinde rayiç değeri ve gerçek ilanları görerek fahiş fiyatlı taşınmazlardan uzak durabilecek,” dedi.

DEĞER BARIŞI VURGUSU

Yeni sistem hayata geçmeden önce bir değer barışına ihtiyaç olduğunu belirten Özelmacıklı, “Eğer gayrimenkul tarafında değer barışı sağlanırsa, mülk sahipleri taşınmazlarının değerini daha doğru ifade edebilir. Ayrıca tapu harçlarının düşürülmesi de vatandaş açısından fayda sağlayacaktır,” dedi.

UYGULAMA HEMEN BAŞLAMAYACAK

Sistemin piyasaya hemen entegre olmayacağını söyleyen Özelmacıklı, “Birçok bakanlığın onay süreci var. Bu nedenle vatandaşın düzenlemelerden kaçtığı bir durum söz konusu değil. Asıl rahatlamayı sağlayacak olan, değer barışının sağlanmasıdır,” ifadelerini kullandı.