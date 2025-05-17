Yeni vergi dönemi resmen başladı: Bakan Şimşek açıkladı: Köklü değişiklikler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sisteminde dijital dönüşümün startını verdiklerini belirterek, mükelleflerin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edeceği yeni bir döneme girildiğini vurguladı. Ayrıca Bakan Şimşek, Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini de belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uygulamalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecini başlattıklarını duyurdu. Bakanlık olarak bu dönüşüm için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını belirten Şimşek, bundan böyle vergi denetimlerinin elektronik sistemler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti.

VERGİ DENETİMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINIYOR

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlık tarafından geliştirilen dijital sistemlerin kullanılacağını vurgulayan Şimşek, bu sayede kamusal denetim süreçlerinin dijital bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Şimşek, defter ve belgelerin ibrazı, tutanak düzenleme ve mükelleflerle yapılan görüşmeler gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli altyapının oluşturulduğunu belirtti.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERLE DİJİTAL TUTANAK DÖNEMİ

Yeni sistemle birlikte vergi incelemeleri sırasında yapılacak görüşmeler sesli ve görüntülü olarak gerçekleştirilecek, tutanaklar da bu yolla dijital ortamda düzenlenecek. Bu yenilik, hem mükellefler hem de vergi personeli için önemli ölçüde zaman ve maliyet avantajı sağlayacak.

KAPSAYICI DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Şimşek, bu dijitalleşme adımının yalnızca vergi incelemeleriyle sınırlı kalmayacağını, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri ve gönüllü uyum gibi birçok kamusal hizmetin de elektronik ortama taşınacağını bildirdi. Böylece mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya gelmesine ihtiyaç duyulmayan, tamamen dijital bir kamu hizmeti altyapısı kurulmuş olacak.

MÜKELLEFLERİN MALİYETLERİ AZALACAK

Dijital dönüşümün temel amacının, mükelleflerin denetim süreçlerinde karşılaştığı maliyetleri azaltmak ve kamu hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek olduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor."