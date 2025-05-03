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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Yeni vergi internet alışverişini vurdu

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü bugün bir açıklama yaparak, ABD’li kaynakların Çin ile ticari ve ekonomik konularda görüştüklerini dile getiren demeçlerini değerlendirdi.

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Yeni vergi internet alışverişini vurdu
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:10

Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde Çin ve Hong Kong'dan gelen düşük değerli gönderiler için ABD gümrüksüz erişimini sonlandırdı. Temu ve Shein gibi ticaret siteleri tarafından yararlanılan "de minimis" muafiyetlerini kaldırdı.

DE MİNİMİS NEDİR?

ABD vergi kurallarına göre, de minimis kuralı küçük miktarlardaki piyasa iskontosu işlemlerinin nasıl ele alınacağını düzenliyor.

Temu, Shein, AliExpress gibi Çin merkezli e-ticaret platformlarından alınan ürünler için geçerli olan ve 800 dolar altındaki siparişlerde gümrük vergisini ortadan kaldıran “de minimis muafiyeti” süresi doldu. ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın "elinde büyük bir görev" var ancak Trump'ın küçük Çin sevkiyatlarına uyguladığı tarifelerin uygulanması ve tahsilatı için hazır olduğu söylendi.

Yeni vergi internet alışverişini vurdu

Çinli sözcü, Çin tarafının ABD’li üst düzey yetkililerce gümrük vergileri konusunda Çin ile görüşmeye hazır olduklarını belirten çok sayıda açıklama yapıldığının farkında olduğunu, ayrıca ABD tarafının Çin ile görüşmeyi başlatmak için ilgili taraflar aracılığıyla Çin’e mesajlar yolladığını ve Çin’in bu talepleri değerlendirmekte olduğunu söyledi.

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ETİKETLER
#Temu
#Trump Çin
#Abd-çin
#Ekonomi
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