Yeni vergi paketi yolda! Artık ev ve arsa gerçek fiyattan satılacak

28 May 2024 14:00 - Güncelleme : 28 May 2024 14:06

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Kaldırılan vergiler geri gelecek. Ekonomiye katkısı olmayan istisnalara son verilecek. Gayrimenkuller gerçek değeri üzerinden alınıp satılacak. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak.

MUAFİYET VE İSTİSNALARA SON VERİLECEK

Ekonomi yönetimi bir yandan kemer sıkma politikası izlerken diğer yandan da yeni bir vergi paketi üzerinde çalışıyor.

Hükümet tasarruf tedbirleriyle bütçe açığını azaltmayı hedefliyor. Buna paralel olarak devletin gelir kalemlerini artıracak düzenlemeler de hayata geçirilecek. Vergide adaleti sağlamaya yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda vergi mevzuatındaki tüm muafiyet ve indirimler gözden geçirildi.

YABANCI DA KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLACAK

Kurumlar vergisine ayar geliyor. Buna çok uluslu şirketler de dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik çalışmaların hızlandırıldığını vurguladı. Bakan Şimşek, "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi başka ülke üzerinden alınacak." dedi.

KURUMLAR VERGİSİNE AYAR

Teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisi oranı yüzde 15’in altına düşmeyecek. Her şirket asgari kurumlar vergisi ödeyecek.

Kurumlar vergisinden istisna tutulan 30 civarında kazanç alanı bulunuyor. Konut alım satımı, bazı mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri ile kültür ve sanat faaliyetlerinde onlarca istisna, muafiyet ve indirim uygulanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre devlet bu kalemler nedeniyle 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.

EV VE ARSA GERÇEK FİYATTAN SATILACAK

Yapılacak çalışmayla gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden satılması sağlanacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik tapu ve kadastro bilgi sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. İşlemler bu merkezdeki bilgiler üzerinden yapılacak. Böylece vergiler de gerçek satış değeri üzerinden alınacak.

BÜTÇE AÇIĞI YIL SONUNDA DÜŞÜRÜLECEK

Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranı için yüzde 6,4 hedefi konulmuştu. Rakamın yıl sonunda hedeflenen oranın altına düşürülmesi planlanıyor. Giderleri düşürüp kayıt dışı mücadele ve gelir artırıcı diğer uygulamalarla bu oranın yıl sonunda yüzde 5’lere indirilmesi hedefleniyor.