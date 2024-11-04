Yeni yıl MTV tutarları belli oldu! İşte en düşük sıfır araç vergisi

04 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:50

Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından MTV artış oranı alt ve üst sınırı ortaya çıktı. 2025 yılı için uygulanacak YDO yüzde 43,93 oldu. Bu orana göre, Cumhurbaşkanı'nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olacak. Yapılan hesaplamaya göre en düşük sıfır otomobil vergisi de ortaya çıktı.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 oranları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ekim enflasyon verisinin ardından yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Verinin ardından yeni yıl MTV tutarları hesaplandı. Sıfır otomobilde en düşük vergi 5 bin 804 lira oldu.

MTV ARTIŞ ORANI ALT SINIRI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanmakta. Cumhurbaşkanı MTV artış oranını Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 20’sinden az olamıyor.

Ekim ayı üretici enflasyonu rakamları açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu.

YDO verisinin ardından MTV artış oranı alt sınırı yüzde 8,78 olurken, üst sınır yüzde 65,89 olarak gerçekleşti. Sıfır otomobillerde ise en düşük vergi 5 bin 804 TL olacak.

Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek.

2024 yılı için en düşük MTV tutarı 3.359 TL iken, MTV 2025 yılı için ciddi bir artış gösterecek. İşte oranlar;

2025 YILI MTV ÜCRETLERİ