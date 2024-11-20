Yeni yıl poşet fiyatları belli oluyor! 25 kuruştan satılan plastik poşet kaç oldu?

20 Kasım 2024 16:25 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:33

2025 yılı için plastik poşet fiyatları açıklanacak. Gözler, Plastik Poşet Komisyonu toplantısına çevrildi. 21 Kasım’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılacak toplantıyla poşet ücretinin artıp artmayacağı netleşecek. 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni yılda uygulanacak fiyatı yarın netlik kazanacak.

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, yarın toplanacak. 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşetlerin yeni yıldaki fiyatı bu toplantının ardından belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​'un konuşmasıyla 2025 yılında geçerli olacak plastik poşet fiyatı resmileşecek.

PLASTİK POŞET NE KADAR OLDU?

Plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirilmişti. Poşetler şu an marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

MURAT KURUM SUNUM YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu toplantıda bir sunum yapacak. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılacak.

Plastik poşet fiyatlarını 2019 yılında 25 kuruş olarak belirleyen ve 2022 yılında da bu fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının ardından fiyat​ resmileşecek.