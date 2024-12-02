Yeni yıla evde gireceklere kötü haber! Yılbaşı sepetlerine yüzde 100 zam
Marketteki fiyat artışları yılbaşı sepetlerini de vurdu. Geçen yıl 595 liraya satın alınan 35 parçalık "butik sepet" bu yıl 1195 liradan satılıyor. Yılbaşını evinde geçirmeyi planlayan vatandaş ise bu sepetleri almakta zorluk yaşıyor. Evde yeni yıla merhaba demek bile artık lüks sayılıyor.
Türkiye’de yılbaşı alışverişlerinin vazgeçilmezi olan hediye sepetleri, bu yıl fiyat artışlarıyla gündemde yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 595 TL’ye satılan 35 parçalık "butik sepet" bu yıl yüzde 100 artışla 1.195 TL’ye yükseldi. Daha kapsamlı bir içeriği olan, 38 parçalık "premium sepetler" ise 1.395 TL’den satışa sunuluyor. Bu sepetlerin içinde cips, kuruyemiş, çikolata gibi atıştırmalıklar ve kahve, meyve suyu, kola, enerji içeceği gibi içecekler yer alıyor.
TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 100’LÜK ARTIŞ
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bu fiyat artışlarını değerlendirdi.
Deniz, TÜİK’in yüzde 60, Merkez Bankası’nın ise yüzde 44 civarında açıkladığı enflasyon oranlarına karşın, temel tüketim ürünlerinde görülen yüzde 100’lük artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Yılbaşı sepetlerinin, ekonomik nedenlerle evde kutlama yapmayı tercih eden tüketiciler için ideal olduğunu belirten Deniz, "Bu fiyatlarla, tüketici evde bile kutlama yaparken zorlanacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Fiyat artışları, özellikle gıda ürünlerindeki yüksek enflasyonun tüketiciye yansımasını açıkça gözler önüne seriyor. Yılbaşına sayılı günler kala, tüketiciler artan fiyatlar karşısında bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.