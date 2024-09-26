Yeni yılda asgari ücret zammı için masadaki en kuvvetli rakamı duyurdu! Kuruşu kuruşuna zam hesabı

26 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:08

Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri gündemin ilk sırasında yer alıyor. 2025 yılının başında zamlanacak olan asgari ücret hakkında masada olan son rakamlar belli oldu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kuruşu kuruşuna asgari ücret zammını hesapladı. İşte tek zam sonrası asgari ücret formülü.

Asgari ücret​ zammında en kuvvetli ipucu SGK Uzmanı​ Emin Yılmaz​'dan geldi. Orta Vadeli Plan'ın açıklamasının ardından milyonca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zam​ oranına çevirdi. 2025 asgari ücret zammı için beklentiler yükseldi. Uzmanından asgari ücrete dair çarpıcı açıklamalar geldi. İşte asgari ücret zammında en kuvvetli rakam.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI KAÇ OLACAK?

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Ocak ayında asgari ücretli, emekli ve memur enflasyon beklentisine göre maaş alacak. OVP üzerinden bazı çıkarımlar yapıldı.

Asgari ücretle ile ilgili normalde her yıl iki defa toplanılırdı. Ama bu sene bir defa toplanıldı. Beşer kişilik komisyon üyeleri, işçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığından da 5 tane bürokrat buna katılarak 15 kişi üzerinden oy birliği üzerinden bu kararlar alınıyor. Burada mutlaka asgari ücret yönetmeliğine atıfta bulunmak lazım. Hükümet kanadı ve 5 kişilik komisyon burada belirleyici nokta oluyor.

Her seferinde sayın cumhurbaşkanı ve sayın bakanlarımız, bürokratlarımız burada dar gelirlinin geçim derdi, vatandaşı enflasyona ezdirmeme ile ilgili söylemlerini ön plana çıkarıyorlar. Şu anda gelmiş olduğumuz portreye baktığımız zaman yaklaşık olarak bir 2 hafta öncesine de kamuoyunda 2025 asgari ücreti ile ilgili bazı söylemlerde bulunuldu.

Hedef enflasyona göre değerlendirildi. OVP üzerinden hedef enflasyon 2024 yılı için %41,5 2025 yılında da %17,5 oldu. Yüzde 17,5 enflasyon burada belirleyici nokta.

"SÖYLEMLERİN HEPSİ YANLIŞ"

Bunun üzerine bir refah Payı verilecek ama %17,5 üzerinden hesaplamayı yaptığımız zaman 2025 yılına istinaden onunla ilgili 17 bin 2 liradan 19 bin 977 liraya denk gelir. 2024'e böldüğümüz zaman da % 29,5 yapıyor. 17 bin 2 liranın % 29,5 da 22 bin 17 liraya tekabül ediyor. Fakat bence buraya kadar söylemlerin hepsi yanlış. Bunların kesinlikle olacağını zannetmiyorum. Peki ne olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA EN KUVVETLİ RAKAM

Bunların bir tanesi sadece çıplak enflasyon üzerinden hesapladığımız zaman yani % 41,5'lik hedef enflasyonu değerlendirdiğimiz zaman 17.000 liradan 24 bin 58 liraya, buna bir refah payı eklentisi tabii ki olacaktır orada 3,5 puanlık bir refah payı verilirse % 45'e orada da rakam 24 bin 653'e denk gelir. Eğer % 50'ye yani 41,5 ila % 50 arasındaki 8,5 refah Payı verilirse de 25 bin 503 liraya denk gelir. Toparlarsak 24.000 ile 25.500 lira arasında olacağını tahmin ediyorum."