Yeni yılda ekonomik harita değişiyor: Hazır mısınız? Merkez Bankası 2025 pusulasını açıkladı

25 Kasım 2024 13:37 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni duyurdu. Açıklanan verilere göre, 2025 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2024'e oranla artması bekleniyor. Yatırımları artıran unsurlar 2024 ve 2025 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), 2024​ yılı güz dönemi yatırım​ eğilim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, imalat sanayi​ genelinde, 2025​ yılında yapılması öngörülen yatırımların 2024 yılına göre artacağı bekleniyor.

YENİ YILDA YATIRIMLAR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

2025 yılında yatırım harcamalarının artması bekleniyor.

İmalat sanayi genelinde;

2025'te yapılması öngörülen yatırımların 2024 yılına göre artacağı tahmin ediliyor. 2025'te ise imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı tahmin ediliyor.

Tüm büyüklük gruplarında;

2025'te yatırım harcamalarının artacağı beklenmekte olup, artış beklentilerinin üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerlerinde daha düşük seviyede olduğu gözlendi.

Amaçlarına göre değerlendirildiğinde;

2024'te imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok, yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla, üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre;

2024 yılındaki yatırımların üretimde çalışan sayısı 50 ve 249 arası olan işyerleri için daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi diğer büyüklük gruplarında ise daha çok üretimde verimliliğin artırılması amacına yönelik olduğu görüldü.