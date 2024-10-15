Yeni zamlı memur maaşları o ödemeleri de yükseltecek! Evde bakım maaşı, yaşlılık ve engelli aylığı, emekli doktor ek ödemesi hepsi artacak

15 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:21

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025 yılında zam yapılacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları, ocak zammı ile artacak. Ocak 2025 memur maaş zammı aile yardımı, emekli doktor ek ödemesi, Yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım maaşı, hastalara nakdi yardım ve aile çocuk desteği ödemelerini de yukarı çekecek. Bu ödemeler de memur 2025 zammı oranında artacak. İşte memur zammı 2025 maaş hesaplama tablosu.

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Yeni zamlı memur maaşları​ 3 Ocak’ta TÜİK’in Aralık ayı enflasyon​ rakamlarını açıklaması ile netleşecek. 6 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni memur maaşları ve memur emekli zammı kesinleşecek. Memur maaş hesaplama tablosu komple değişecek. Memur artışı ile tüm ödemeler de zamlanacak.

OCAK 2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur ve memur emeklileri​ için şimdilik yüzde 4,95’lik zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri 2025 yılında enflasyona ek olarak toplu sözleşme zammı alacak.

En düşük emekli aylığı son olarak 12.500 lira olurken memur maaşının alt sınırı ise 39 bin liraya ulaşmıştı. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Ocak 2025’te yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Milyonlarca kişinin maaş zammı için yüzde 0,99’luk bir orana daha ihtiyaç var.

İPUCU MERKEZ BANKASINDAN GELDİ

Memur maaş zammı için son ipucu Merkez Bankası Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,11 olarak öngörüldü. Ocak 2025 memur enflasyon farkı için yüzde 5,03’lük oran ortaya çıktı. Böylece yeni yılda memur zamlarının yüzde 11,33'a çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI

Takvim'de yer alan habere göre, ocak artışı yüzde 11,33 olursa;

En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 647,

memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 590 liraya çıkar.

8 KALEMDE ÖDEMELER ARTACAK

Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerinin gelirlerinin yanında sosyal destek ödemelerini de yukarı çekecek. Buna göre, memur zammında artış yüzde 11,33 olursa;

çalışmayan eş için verilen yardım 2 bin 63 liradan 2 bin 297 liraya,

çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 436,90 liradan 505,33 liraya,

6 yaş üstü için 226,95 liradan 252,66 liraya,

uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 18 bin 155 liradan 20 bin 212 liraya,

uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 276 liraya,

65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 181 liradan 4 bin 655 liraya,

evde bakım desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 106 liraya,

yüzde 40-69 engeli maaşı 3 bin 338 liradan 3 bin 716 liraya,

yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 574 liraya,

18 yaşından küçük engellilerin yakınları için 3 bin 338 liradan 3 bin 716 liraya,

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım 9 bin 77 liradan 10 bin 106 liraya,

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde okul öncesi için 4 bin 312 liradan 4 bin 800,

ilköğretimde okuyan için 6 bin 468 liradan 7 bin 200 liraya,

ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 680 liraya,

yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 641 liraya çıkacak.