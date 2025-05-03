Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ni 2 yılda 3 milyon 490 bin araç kullandı. Bakan Uraloğlu, "8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika kısaldı" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 17:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 2 yılda 3 milyon 490 bin aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladığımız tünelimizle zamandan 245 milyon lira, akaryakıttan 256 milyon lira olmak üzere 2 yılda toplam 501 milyon lira tasarruf ve 15 bin ton emisyon azaltımı sağladık" dedi.

Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ KARA YOLU TÜNELİ

Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 2 yılda 3 milyon 490 bin aracın kullandığını açıkladı.

Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

SEYAHAT SÜRESİ KISALDI

Uraloğlu, "8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika kısaldı." ifadelerini kullandı. 14,5 kilometrelik çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun, bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliği taşıyan Zigana Tüneli ile mevcut güzergahtaki 90 virajı da ortadan kaldırdık. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışını sağladık." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı
Emeklilik olmadan kıdem tazminatı alınabilir mi? Uzman isim merak edilenleri tek tek cevapladı

Sıkça Sorulan Sorular

Zigana Tüneli nereden nereye gidiyor?
Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açılmıştır.
ETİKETLER
#türkiye
#ekonomi
#trabzon
#trafik
#avrupa
#turizm
#erzurum
#bayburt
#ulaşım
#ulaşma ve altyapı bakanlığı
#ulaşt ima ve altyapı bakanlığı
#ulaştarma ve altyapı bakanlığı
#ulaştıma ve altyapı bakanlığı
#ulaştımı ve altyapı bakanlığı
#ulaştımıra ve altyapı bakanlığı
#ulaştıra ve altyapı bakanlığı
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#ulaştma ve altyapı bakanlığı
#ulaşturma ve altyapı bakanlığı
#inşaat
#gümüşhane
#karayolları
#tüneller
#Zigana Tüneli
#Zigana Tüneli
#Taahhüt
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.