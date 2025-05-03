Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ni 2 yılda 3 milyon 490 bin araç kullandı. Bakan Uraloğlu, "8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika kısaldı" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 2 yılda 3 milyon 490 bin aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladığımız tünelimizle zamandan 245 milyon lira, akaryakıttan 256 milyon lira olmak üzere 2 yılda toplam 501 milyon lira tasarruf ve 15 bin ton emisyon azaltımı sağladık" dedi.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ KARA YOLU TÜNELİ

Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 2 yılda 3 milyon 490 bin aracın kullandığını açıkladı.

SEYAHAT SÜRESİ KISALDI

Uraloğlu, "8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika kısaldı." ifadelerini kullandı. 14,5 kilometrelik çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun, bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliği taşıyan Zigana Tüneli ile mevcut güzergahtaki 90 virajı da ortadan kaldırdık. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışını sağladık." şeklinde konuştu.