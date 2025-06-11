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 | İrem Çınar

Yenidoğan çetesi skandalının ardından hükûmetten radikal adım! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

Özel hastaneler mercek altında. Yeni kanun teklifiyle yoğun bakım hizmetlerine sıkı denetim geliyor, sağlıkta usulsüzlüklere ve çeteleşmeye karşı güçlü önlemler yolda.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 11:43

Kamuoyunu derinden sarsan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan “Yenidoğan Çetesi” skandalı sonrasında, hükûmet özel sağlık sektöründe köklü değişiklikleri içeren bir yasa teklifi üzerinde çalışmalarına başladı. AK Parti tarafından hazırlanan teklifle, benzer olayların bir daha yaşanmaması için çok sayıda düzenleme hayata geçirilecek.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından hükûmetten radikal adım! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

YOĞUN BAKIM ÜZERİNDEN RANT DEVRİ BİTİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin birer gelir kapısı hâline gelmesinin önüne geçilmesi olacak. Özel hastanelerde doğan bebeklerin, hasta olmamalarına rağmen yoğun bakıma yatırılarak ailelerinden para talep edilmesi gibi vahim olaylara artık yer bırakılmayacak.

USULSÜZ SEVK VE MÜDAHALELERE SON

Hazırlanan kanun teklifine göre, 112 Acil çalışanları, ambulans şoförleri, doktor ve hemşirelerin usulsüz hasta sevkleriyle gelir sağladığı iddialarına karşı ciddi önlemler alınacak. Özellikle yoğun bakım servisi üzerinden yürütülen sevk zinciri yeniden yapılandırılacak ve katı kriterlere bağlanacak.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından hükûmetten radikal adım! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

DENETİM MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLİYOR

Özel sağlık kuruluşlarının denetimi sıkılaştırılacak. Yoğun bakımlara hasta kabulü konusunda “teyit sistemi” oluşturulacak. Bu sistemle, hastaların gerçekten yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymadığı bağımsız bir mekanizma tarafından kontrol edilecek.

NİTELİKLİ PERSONEL VE HAKLARI GÜVENCE ALTINDA

Yeni düzenlemeyle birlikte özel sağlık kuruluşlarında görev yapacak personelde aranacak nitelikler de yeniden belirlenecek. Branş bilgisi, eğitim düzeyi ve meslekî performans gibi ölçütler esas alınacak. Ayrıca, uzun çalışma saatleri, ödenmeyen ücretler ve yıllık izin hakları gibi konulara dair çalışanların hakları açıkça güvence altına alınacak.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından hükûmetten radikal adım! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

TAKVİYE EDİCİ GIDALARA SIKI DENETİM

Sadece sağlık sistemine yönelik değil, takviye edici gıda ve ilaçlara yönelik de yeni düzenlemeler getiriliyor. İnternet ortamında bile kolayca satılabilen bu ürünlerin üretimi ve satışı kurul onayına bağlanacak. Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak üyeleriyle oluşturulacak bir kurul, bu ürünlerin piyasaya sunulmadan önce onay sürecinden geçmesini sağlayacak.

MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

AK Parti'nin hazırladığı teklifin, mevcut yasama yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Bu adımlarla hem kamu vicdanını sarsan olayların tekrarı önlenecek hem de özel sağlık sistemine olan güvenin yeniden inşa edilmesi amaçlanıyor.

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