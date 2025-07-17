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 | Bengü Sarıkuş

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme: Kapasitesi 10 yılda yüzde 144 arttı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın açıkladığı verilere göre küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü son 10 yılda yüzde 144 artışla 4,4 milyon megavatın üzerine çıktı.

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Yenilenebilir enerjide rekor büyüme: Kapasitesi 10 yılda yüzde 144 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:22

Uluslararası Ajansı'nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2025 raporuna göre, 2015'te yaklaşık 1,8 milyon megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 4,4 milyon megavatı aştı. Bu artışta rekor yatırımlar ve temiz enerjiye yönelik artan talep etkili oldu.

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme: Kapasitesi 10 yılda yüzde 144 arttı

2015-2024 döneminde 'da yenilenebilir enerji kapasitesi 464 bin 14 megavattan 850 bin 245 megavata yükseldi. Almanya, kurulu gücünü 97 bin 228 megavattan 178 bin 655 megavata çıkararak kıtada ilk sırada yer aldı. Bu dönemde, İspanya, Fransa ve İtalya da kayda değer artış ile Almanya'yı takip etti.

Türkiye ise 2015'te 31 bin 516 megavat olan toplam yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 69 bin megavata yükselterek Avrupa'da beşinci sırada yer aldı.

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme: Kapasitesi 10 yılda yüzde 144 arttı

HES KURULU GÜCÜ ARTTI

Rapora göre, hidroelektrik santralleri (HES) dünyada en fazla elektrik üretilen yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliğini koruyor. Küresel HES kurulu gücü, 2015'te yaklaşık 1,2 milyon megavat iken, 2024'te yüzde 16,6 artışla 1,4 milyon megavatı geçti.

Avrupa'da HES kapasitesi 2015'te 214 bin 429 megavattan 2024'te 225 bin 90 megavata yükseldi. Norveç, HES kurulu gücünü geçen yıl 34 bin 291 megavata çıkarak Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. 2015-2024 döneminde Türkiye HES kapasitesini yüzde 25,2 artışla 32 bin 386 megavata çıkararak Avrupa'da ikinci en yüksek artışı kaydetti.

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme: Kapasitesi 10 yılda yüzde 144 arttı

Aynı dönemde, dünyada HES'lerden elektrik üretimi yaklaşık yüzde 13 artarak yaklaşık 3,9 milyon gigavatsaatten 4,4 milyon gigavatsaat seviyesine ulaştı. Avrupa'da ise üretim 597 bin 677 gigavatsaatten 605 bin 365 gigavatsaate yükseldi.

Geçen yıl Norveç, HES'lerden 137 bin 975 gigavatsaat elektrik üreterek Avrupa'da ilk sırada yer alırken, onu 66 bin 240 gigavatsaat ile İsveç ve 64 bin 2 gigavatsaat ile Türkiye takip etti.

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#avrupa
#yenilenebilir enerji
#Hesap Açma
#Enerji Üretimi
#İrena
#Ekonomi
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