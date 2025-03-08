Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrü tamamlanmamış teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan düzenlemede değişiklik yaptı. Bu değişiklik, kullanılmaya uygun malzemenin alımını ve yenilenmiş ürünlerin satışını kapsıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler, "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, elektronik ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla önemli değişiklikler getiriyor.

CEZAİ İŞLEMLER VE BELGELERLE KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Buna göre, aracılık sözleşmesinde belirtilmeksizin veya satıcıdan önceden onay alınmadan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen sürelerin üzerinde cayma hakkı süresi belirlenemeyecek. Ayrıca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, aracılık sözleşmesinde cezai şart gerektiren durumları belge ve kayıtlarla kanıtlayamadıkları sürece, satıcıdan açıklama talep etmeksizin cezai işlem uygulayamayacağı belirtiliyor.



Dahili iletişim sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemler de düzenlendi. Bu bilgiler, aracılık sözleşmesi süresince ve sözleşme sonrasında bir yıl boyunca satıcılar tarafından görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve kopyalanabilecek şekilde erişilebilir olacak.

SATICILAR İÇİN VERİ TAŞIMA VE ERİŞİM KOLAYLIKLARI

Satıcıların, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde kolaylıkla satış yapabilmeleri için, satış verilerini ücretsiz bir şekilde taşıma ve işlenmiş verilere etkin erişim sağlama hakkı tanınıyor. Bu düzenleme, satıcıların ticari faaliyetlerini daha esnek bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyacak.



Yenilenmiş ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, kullanılmış ürünlerin alınıp satılması ile ilgili belirli kurallar getirilmiş. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının reklam ve indirim bütçelerinin yalnızca yüzde 5’ine kadar olan kısmı, bu tür ürünler için harcanabilecek.

YURT DIŞINA SATIŞ VE DENETİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ayrıca, büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmalarını engellemek amacıyla indirim bütçelerine sınırlama getirilmiş. Afetler sonrasında yapılacak indirimlerde ise, Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak ön onaya bağlı olarak sosyal fayda sağlayan indirimlerin, indirim bütçesine dahil edilmeyeceği belirtiliyor.



Yönetmelik, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yurt dışına yapılan satışlarla ilgili gerekli belge ve bilgilerin temin edilmesi, denetimlerin yapılması ve teknik altyapının sağlanması konusunda da yükümlülükler getiriyor. Bu düzenlemelerle, sektördeki şeffaflık, güvenlik ve rekabetin artırılması amaçlanıyor.