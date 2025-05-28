Yerli gurur Togg’un yükselişi sürüyor! Türkiye’nin en değerli 20. markası oldu

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. İstanbul Sanayi Odası’nın 2024 yılı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde 5 sıra birden yükselerek 37. sıraya yerleşen Togg, Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesinde ise 20. sıraya çıkarak gücünü bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, başarı grafiğini hız kesmeden yükseltmeyi sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu yıl beş sıra birden yükselerek 37’nci basamağa çıkan Togg, uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekti. Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye 125 – En Değerli Markalar" listesine geçtiğimiz yıl ilk kez giren şirket, bu yıl beş basamak daha yükselerek 20’nci sıraya yerleşti. Böylece kısa sürede hem sanayi gücünü hem de marka değerini sağlamlaştırdı.

T10X, İKİ SEGMENTTE DE LİDER

Togg’un Nisan 2023’te yollara çıkan ilk modeli T10X, Türkiye otomotiv pazarında çarpıcı bir başarıya imza attı. 2025 yılının ilk dört ayında toplam 10.325 adet satış rakamına ulaşan T10X, sadece elektrikli araç segmentinde değil, aynı zamanda içten yanmalı motorlu araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde de liderliği göğüsledi.

Nisan ayında gerçekleşen 3.537 adetlik satışla başarısına başarı katan Togg, C-SUV segmentinde yüzde 10,1, elektrikli araç pazarında ise yüzde 24,4’lük pazar payına ulaştı. T10X, bu performansıyla 2025’in ilk dört ayında Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu.

Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çeken Togg, hem üretim gücü hem de marka algısı açısından otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi.