Yerli muzu ithal muz diye 5 katı fiyata satıyorlar

05 Temmuz 2024 07:28 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:30

Muz üreticileri tüccarların kendi emeklerini sömürerek piyasayı yanılttığını öne sürdü. Anamur MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, “Bizden 20 liraya aldıkları muzu ithal diye 100 liraya satıyorlar. 14 liraya kadar düşürdükleri ikinci kaliteyi de 50 liraya tüketiciye satıyorlar. Biz kazanamıyoruz, tüketici de pahalı yiyor. Bu kanımıza dokunuyor.” diyerek fiyat oyununa dikkat çekti..

"20 LİRA DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ"

Muz üreticileri tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Ağır koşullarda bin bir emekle üreterek ülkemizin ihtiyacını karşılar hale getirdiğimiz yerli muzumuz, artan üretim maliyetleri ve üretici fiyatları üzerinde kurulan tekelleşmiş düşük fiyat dayatması sonucu üretilemez hale gelmiştir. Bölgemizde üreticiden muz alan ve tekelleşmiş yapıya dönüşüp serbest piyasayı manipüle eden komisyoncu dernekleri, her zaman olduğu gibi son 2 haftadır fiyatları aşağı çekmenin hiç gerçekçi açıklaması olmadan ‘Ben yaptım, oldubitti’ diyerek üreticinin ekmeğine kan doğramıştır.

“Henüz daha üretici yüzde 38 zamlı elektrik faturalarıyla yüzleşmeden 20 lira gibi kabul edilemez fiyat dayatmaları manidardır, hasat sezonu öncesi üretim maliyetini bile karşılamayan bu akıldışı fiyat dayatması, yerli muz üretiminin önünü kesip çiftçiye üretimden vazgeç demektir. Muz üretiminin önünü kesmeye yönelik bu akıl ve akla aracılık edenler şunu bilsinler ki çiftçi üretemezse bu ülke bir yerlere bağımlı kalır ve ithal baronları köşe başlarını tutar.

“Bizler aşağıdaki imzaları bulunan üretici birlikleri olarak üreticiye dayatılan bu hakkaniyetten uzak 20 lira olarak uygulamaya çalıştığınız fiyatı kabul etmeyerek üreticimize 24 liradan aşağı bir fiyata kestirmemelerini tavsiye ediyoruz. Üreticinin bu talebi kabul görmemesi halinde ‘kestirmem’ iradesi de dahil olmak üzere bir dizi hak arama mücadelesinin içinde bulunacağız.”

"ÇİFTÇİDEN UCUZA ALIP YÜKSEK FİYATA SATIYORLAR"

Anamur MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya da Tarım Kredi Kooperatiflerine çağrı yaparak “Köylüden muz alın.” dedi. Çatkaya, Türkiye’de sebze ve meyvede her yıl aynı şeyin yaşandığını belirterek, “Çiftçiden çok ucuz fiyata alıp yüksek fiyata satıyorlar. Mazot 20 liradan 40 liraya çıktı. Nakliye 50 kuruştan 1- 1,5 liraya çıktı. Çiftçi kiloda 4 lira kazanamazken adam günlük muzu alıyor 4 günde 1 satıyor. Çiftçinin 1 yılda kazandığı parayı bir seferde kazanıyorlar. Üretici kazanmazsa tüketici kazanamaz.

Biz muzu zararına satıyorsak tüketici de pahalı yiyor. Muz şimdi pazarda markette 30 lira olsa biz muzu 20 liraya satarken razı oluruz. Ancak bize ‘muz satılmıyor’ deyip domatesten karpuzdan daha düşük fiyata alıp 50 liraya satmaları bizim kanımıza dokunuyor.” diye konuştu.

YERLİ MUZU İTHAL DİYE SATIYORLAR

Çatkaya, muz üretiminin bölgede düşmeye başladığını da ifade ederek, “Maliyetler çok yüksek. Muzun yıllık gideri var, elektrik su, personel ama 5 yılda bir de seraların yenilenmesi gerekiyor. Böyle giderse muz üreticisi muz bahçelerini sökmeye devam edecek. Bu da tüketiciye daha çok yansır.” dedi. Üretici ve tüketici arasında büyük fiyat farklarının oluştuğunu belirten Çatkaya, şöyle devam etti:

“Onlar hep bir araya geliyorlar. İstedikleri zaman fiyatı düşürüyorlar biz de MUZBİR olarak çiftçiden muzu düşük almayın, diyoruz. Küçük çiftçi burada daha çok mağdur oluyor. Bahçe büyükse daha yüksek fiyata alıyorlar. Bu da adaletsizlik. Herkesten aynı fiyata almaları gerekiyor. Önemli bir konu da yerli muzun en kalitesini bizden düşük fiyata alıp ithal diye 100 liraya satıyorlar.”