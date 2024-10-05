Yerli pizza markası Ankara’da üretim tesisi kuracak! İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de istihdam fırsatı

05 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:06

Yerli pizza markası Pizzabulls'tan sevindiren haber geldi. Aylık ortalama cirosu ise 2 milyon TL’ye ulaşmış marka Ankara’da üretim tesisi kuracak. Özellikle genç nüfusun eve serviste ilk tercihlerinden olan marka, şimdi İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de istihdam fırsatı sunacak. Pizzabulls, 2024’de ise tüm Anadolu şehirlerine ulaşmayı ve şube sayısını da 150’ye çıkarmayı hedefliyor.

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Pizza sektörününü yerli markası Pizzabulls, Ankara’da üretim tesisi kuracak. Ankara’daki ilk şubesini 2023’ün Nisan ayında açan ve ilk altı ayda 5 şubeye ulaşan Pizzabulls kuracağı üretim tesisi ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de istihdam fırsatı sunacak.

PİZZABULLS ANKARA'YA FABRİKA KURACAK

Yerli pizza markası 2024 bitmeden Ankara’ya fabrika kuracak. 2025 yılı sonuna kadar 150 şubeye ulaşmayı hedefleyen Pizzabulls markasının franchise şubelerinin aylık ortalama cirosu ise 2 milyon TL’ye ulaşıyor.

Sektör büyümesini sürdüren ve yüzde 100 yerli sermaye ile yoluna devam eden Pizzabulls, İstanbul ve Bursa’dan sonra rotasını Ankara’ya çevirdi.

2024 başında 10 milyar TL civarı olan pizza, Ankara’daki ilk şubesini 2023’ün Nisan ayında açtı. İlk altı ayda 5 şubeye ulaştı. Pizzabulls, iki yeni şubeyle birlikte 2024’de Ankara’da üretim fabrikası kurmayı planlıyor.

PİZZABULLS KİMİN MARKASI?

2006 yılında sektörel bilgi ve tecrübeye sahip bir ekip ile yola çıkan Pizzabulls, bugün Türkiye de pizza sektöründe en sevilen markalardan biri oldu.

Antakya doğumlu olan Cavit Can Kırbeyi, İngiltere ve ABD’de okurken pizzacılarda çalışarak hem mutfağı hem paket servisini öğrendi. Türkiye’ye döndükten sonra pizza sektöründe çalıştı.

2006 yılında ise kendisine ait pizza markası Pizzabulls'ı kurdu. Basketbol tutkusundan dolayı Amerika NBA Basketbol Ligi’nden sevdiği takımdan esinlenerek markanın ismini Pizzabulls koydu.

PİZZABULLS TÜRK MALI MI?

Pizzabulls müşterilerine yüzde 100 yerli hizmet veriyor.