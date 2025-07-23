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 | Bengü Sarıkuş

Yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT açıldı

Ticaret Bakanlığı, yerli ve millî mühendislikle hayata geçirilen, veri güvenliği sağlayan, özgün, bağımsız ve tamamen Türk milletine ait sosyal medya platformu NEXT Sosyal'i duyurdu.

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Yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT açıldı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:44

'ye ait yeni sosyal medya platformunu duyurdu. Yerli ve millî mühendislik gücüyle hayata geçirilen, veri güvenliği sağlayan, dışa bağımlılığı olmayan Türk milletine ait yeni sosyal medya platformu NEXT Sosyal'in açıldığını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: "Dışa bağımlılığı azaltan her adımı bir millî görev bilen Ticaret Bakanlığımız, dijital dünyada da yerli olanı tercih eden, millî olanı önceleyen anlayışla NEXT Sosyal’de yerini aldı." denildi.

https://x.com/ticaret/status/1947972306128822768

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#türkiye
#Yerli Sosyal Medya
#Next Sosyal
#Diş Bağımlılığı
#Ekonomi
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