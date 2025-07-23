Yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT açıldı

Ticaret Bakanlığı Türkiye'ye ait yeni sosyal medya platformunu duyurdu. Yerli ve millî mühendislik gücüyle hayata geçirilen, veri güvenliği sağlayan, dışa bağımlılığı olmayan Türk milletine ait yeni sosyal medya platformu NEXT Sosyal'in açıldığını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: "Dışa bağımlılığı azaltan her adımı bir millî görev bilen Ticaret Bakanlığımız, dijital dünyada da yerli olanı tercih eden, millî olanı önceleyen anlayışla NEXT Sosyal’de yerini aldı." denildi.

https://x.com/ticaret/status/1947972306128822768