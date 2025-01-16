Yeşil pasaport kapsamı genişliyor! Bakanlık detayları duyurdu

16 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:42

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi adına 77 maddelik yeni eylem planının detaylarını açıkladı. Çalışma kapsamında ihracat yapan 8 bin 500 kişiye yeni yeşil pasaport verilmesi planlanıyor. İşte yeşil pasaport sahibi olmanın yolları ve avantajları...

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Ticaret Bakanlığı​, Türkiye İhracatçılar Meclisi​ (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen lansman ile "2025 Yılı İhracat Eylem Planı’nı duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yaptığı etkinlikte ihracatçılara sağlanacak destekler hususunda 77 maddelik eylem planının detayları yer aldı. Planda yeşil pasaport detayı dikkat çekti.

BAKAN ÖMER BOLAT SUNUM YAPTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’yi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak için belirlenen planda ihracata yönelik destek projelerini sıraladı. İhracat finansmanındaki maliyetlerin önümüzdeki ay da düşeceğini açıklayan Bolat, . Türk Eximbank’ın 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflediğini söyledi.

Bu yıl İhracatı Geliştirme AŞ’nin (İGE) açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanacağını belirten Bakan Bolat, 2025 sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sağlanmasını planladıklarını belirtti.

Diğer yandan Bakanlığın açıkladığı 77 maddedlik planda yeşil pasaport​ detayı dikkat çekti. Eylem planınha göre bu yıl 8 bin 500 yeni yeşil pasaport verilmesi planlanırken, hizmet ihracatçılarına yönelik olarak hususi damgalı pasaport geliştirmek üzere de çalışmalar yapılıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları karşıladığı sürece bu memurların ailelerine veriliyor. 5 yıllık süre ile sahip olunan pasaport kapağının yeşil olması sebebi ile yeşil pasaport olarak anılıyor.

Yeşil pasaport;

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

Kadro derecesi 1, 2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurlarına,

1, 2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurlarına,

Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1, 2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına,

İl, ilçe ve 1. kademe belediye başkanlarına,

Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanlarına,

Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlara veriliyor.

YEŞİL PASAPORT AVANTAJLARI NELER?

Yeşil pasaport vizeye gerek duymadan 130’dan fazla ülkeye seyahat imkânı sunuyor.

Ülkeye giriş çıkış için en az 3 ay (90 gün) süre tanır ve bazı ülkelerde bu süre 6 aya kadar çıkabiliyor.

Herhangi bir şekilde pasaport için harç ücreti ödenmiyor.

Sunduğu imkanlardan sadece hak sahibi değil, birinci dereceden aile bireyleri de faydalanabiliyor.

Yeşil pasaport vize isteyen bazı ülkeler için online veya kapıda vize alma gibi fırsatlar sunuyor.

77 MADDELİK EYLEM PLANINDAN ÖNE ÇIKAN DİĞER DETAYLAR

Diğer yandan oluşuyor. Eylem planında öne çıkan desteklerden bazıları şöyle oldu:

Bu yıl 269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşılması hedefleniyor.

65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılım desteklenecek.

50 adet UR-GE Projesi ve 40 adet Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. 12 bin Pazara Giriş Belgesi’ne yönelik destek verilmesi hedefleniyor.