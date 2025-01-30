Yeşil pasaport müjdesi geldi! Özel okul öğretmenleri de kapsama alınıyor

30 Ocak 2025 20:04 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:20

Özel okul öğretmenlerine de devlet okulunda çalışanlarınki gibi haklar geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birçok ülkeye kolaylıkla girişi sağlayan yeşil pasaportun getirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin'den özel okullarda uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili net uyarı! 'Kapatmaya kadar gider'

Bakan Tekin'den özel okullarda uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili net uyarı! 'Kapatmaya kadar gider'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya’da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Bakan Tekin’in açıklaması, özel okullarda görev yapan öğretmenler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde öğretmenler yurtdışı seyahatlerinde vizesiz giriş hakkı gibi avantajlardan faydalanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 975 bin 698 öğretmen devlet okullarında görev yaparken, özel okullarda çalışan öğretmen sayısının 200 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Yeşil pasaport uygulamasının özel okul öğretmenleri için nasıl bir kapsamda yürürlüğe gireceği ve hangi kriterlerin aranacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, sürecin detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, resmi adıyla hususi pasaport, belirli kamu görevlilerine ve bazı özel gruplara verilen, birçok ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlayan bir pasaport türüdür. Türkiye’de yeşil pasaport, gri (hizmet) ve bordo (umuma mahsus) pasaportlardan farklı olarak, sahiplerine bazı ayrıcalıklar tanır.