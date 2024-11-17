Yıl sonu altın fiyatları tahminleri kazanç vadediyor! İşte tam, çeyrek gram altın fiyatı ve uzman tahminleri

17 Kasım 2024 07:12 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:13

Altın fiyatları son dönümdeki büyük düşüşün ardından cuma günü bir miktar toparlanmıştı. Yatırımcılar altının güvenli bir yatırım aracı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki yıl sonunda altın fiyatları ne olur? Uzman isimlerin bu konudaki görüşleri neler? İşte cevapları...