Yıl sonu altın fiyatları tahminleri kazanç vadediyor! İşte tam, çeyrek gram altın fiyatı ve uzman tahminleri
Altın fiyatları son dönümdeki büyük düşüşün ardından cuma günü bir miktar toparlanmıştı. Yatırımcılar altının güvenli bir yatırım aracı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki yıl sonunda altın fiyatları ne olur? Uzman isimlerin bu konudaki görüşleri neler? İşte cevapları...
Altın piyasalarında 2024 yıl sonu için uzmanların öngörüleri dikkat çekiyor. Ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle fiyatların yükseliş trendini koruması bekleniyor. Peki yıl sonunda altın fiyatları ne olur? Uzman isimlerin bu konudaki görüşleri neler?
GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?
Gram Altın: Uzmanlar gram altının 2024 sonunda 3.300 ila 3.500 TL aralığında seyredeceğini öngörüyor. Özellikle İslam Memiş, altının "altın çağı"nı yaşayacağını ve yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam edeceğini belirtti.
Ons Altın: Global piyasalarda ons altının, Fed’in faiz politikalarındaki olası gevşeme ve merkez bankalarının fiziki altın talebi doğrultusunda 2.580-2.680 dolar seviyelerinde takip edilmesi bekleniyor. Bazı analistler bu seviyelerin 2.700 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.
17 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI
- Gram altın ne kadar? 3.056 TL
- Çeyrek altın ne kadar? 5.000 TL civarı
- Ons altın ne kadar?: 2.653 dolar
Altın yatırımcıları için yılın geri kalanında jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin dikkatle takip edilmesi öneriliyor. Orta vadede altın alım fırsatlarının değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Altın fiyatları kafamı kurcalıyor artık her gün bir değişiklik var bi yükseliyor bi düşüşüyo