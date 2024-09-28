Yıl sonu emekli maaşı zammında 3 ayrı hesap! Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı da verdi

28 Eylül 2024 13:08 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:09

Emekli ve memur maaşında zam senaryoları şekillendi. Yılın bitimine 3 ay kala emekli zammı, en düşük emekli maaşı beklentisi ve memur zam oranı hesaplandı. SGK uzmanı Emin Yılmaz maaş artış oranları hakkında beklentilerini paylaştı. Memur ve emekli maaşlarının yıl sonunda ne kadar zamlanacağı 3 formülle paylaşıldı.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memurlar yıl sonunu bekliyor. Yıl sonunda tüm maaşlar zamlanacak. Emekli zammı​, en düşük emekli maaşı​ beklentisi ve memur zam oranı için gözler hükümete çevrildi. Çalışmalar sürerken SGK uzmanı​ Emin Yılmaz​'dan hesap geldi. Emekli ocak zammı 2025 tahmini belli oldu.

OCAK SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın güncel zam tahmini yorumu şöyle;

"Emeklilerimiz yılda iki defa zam alıyor. Birincisi ocak zammı ikincisi de temmuz zammı. 2024 yılı temmuz zammı yüzde 24.7 üzerinden kesinleşti ve verildi. Yıl sonu için 3 tane alternatif var. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 38 çıkarsa o zaman yüzde 10.6 zam alırlar. Enflasyon yüzde 40 çıkarsa yüzde12.25 zam, enflasyon yüzde 41,5 çıkarsa yüzde 13.45 oranında bir zam almaya hak kazanır memurlar. Yani memur zamları yüzde 10.6 ile yüzde 13.45'lik bir rakamla ikinci yarı yılı kapatacak.

EMEKLİLERDE SIFIR ZAM RİSKİ DEVAM EDİYOR

Burada emekliler ile ilgili çok önemli bir detay var;

Taban maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükselttiler. Kök maaşı 8.017 TL'nin altında kalan emekliler için sıfır zam riski doğdu. Şu anda yüzde 41,5 enflasyon tahmini ile, kök maaşı ve ek ödemeler dahil 11.018 TL'nin altında kalan emeklilerin sıfır zam riski oluştu.

12.500 liradan taban aylık kıstası var. Bir önceki dönemde 8 bin 17 liranın ek ödeme dahil altında maaş alanlarla ilgili kök aylıklarda sıfır zam riski doğmuştu. Bu zam riski hala devam ediyor.

Bir sonraki dönemde yani ocak ayında sıfır zam alacak olan yine emeklilerimiz olacak. Oradaki rakam da 11 bin 18 lira ile 11 bin 97 lira altında bulunan kök aylıkları sıfır zam riski ile karşı karşıya.

Emekli aylıkları, çalışma süresi ve primlere göre belirleniyor. Kök aylık ve ek ödeme toplamı, taban aylık düzeyinin altında kalanlara, Hazine tarafından seyyanen ödeme yapılıyor. Ancak mevcut kök aylıkları 11 bin 18 lira ile 11 bin 97 liranın altında olan emeklilerin "sıfır ya da eksi zam" mağduru olma riski var.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI

12.500 liralık en düşük emekli maaşı kıstasının da muhtemel olarak 14 bin TL olması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme üzerinden değerlendirilir. Yıl sonunda da yüzde 9.32 oranında memur ve memur emeklisinin alacağı ikinci yarı farkı bekliyoruz diyebiliriz."