Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası anketinde, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oranında olurken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,17 TL seviyesinde gerçekleşti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! Merkez Bankası duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 10:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 oldu.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL'ye yükseldi.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! Merkez Bankası duyurdu

OCAK AYINDA 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ankette ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 oldu. Bu da piyasanın 150 baz puan indirim beklediğine işaret ediyor. Sonraki toplantı için tahmin yüzde 35,11, üçüncü toplantı için yüzde 33,80 oldu.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! Merkez Bankası duyurdu

https://x.com/Merkez_Bankasi/status/2012060522058039696?s=20

ETİKETLER
#Ekonomi
#döviz kuru
#enflasyon
#tcmb
#faiz oranı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.