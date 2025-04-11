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 | Kübra Çelepi

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi! Memur ve emeklinin gözü bu veride: Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,98 olurken, yıl sonu doları TL beklentisi ise 43,60 oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:21

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu. Piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini %29,98 ve dolar/TL beklentisini 43,60 TL olarak açıkladı.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi! Memur ve emeklinin gözü bu veride: Merkez Bankası açıkladı

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29.98

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası’nın yayımladığı ankette piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,98 olurken, önceki anket döneminde yüzde 28,04 olmuştu.

  • 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu.
  • 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.
Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi! Memur ve emeklinin gözü bu veride: Merkez Bankası açıkladı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAPLAMALAR NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplanır. Gelen enflasyon tahminleri, memur ve emekli maaşları hakkında ipucu verir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Yıl sonu enflasyonu ile ocak ayı zammı da netleşmiş olacak. Piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,98 oldu.

DOLAR TL BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu doları/TL beklentisi ise 43,60 olurken, geçen ay 42,79 TL olmuştu.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi! Memur ve emeklinin gözü bu veride: Merkez Bankası açıkladı
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