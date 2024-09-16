Yıl sonu kişi başı milli gelir hedefini duyurdu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kritik açıklama

16 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:32

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat yıl sonu kişi başı milli gelir hedefini açıkladı. Geçen yıl 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı yaptıklarını hatırlatan Bakan Bolat 2028 hedefini de 7 milyar dolar olarak duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "24. Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katıldı. Ömer Bolat "Kişi başı 3 bin 600 dolar milli gelir 13 bin 300 dolara yükseldi. Bu yıl sonunda 14 bin hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi.

YIL SONU KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "24. Akademik Yıl Açılış Töreni"nde ekonomiye dair öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

Bolat "230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik, kişi başı 3 bin 600 dolar milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükselmiştir. Bu yıl sonunda 14 bin hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi.

2028 HEDEFİ 7 MİLYAR DOLAR

Bolat, ihracat​ rakamları ile ilgili de konuştu. Geçen yıl 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı yapıldığını bildiren Bolat, 2028 hedefinin 7 milyar dolara yakın olduğunu dile getirdi. İhracatın 2023 yılında 5.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, "Bu yıl da hedefinin 6.5 milyar dolar" dedi.

Bolat, ihracatta rekorların kırılmaya devam ettiğini, bu rakamları çok daha yukarılara çıkacağını vurguladı.