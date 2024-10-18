Yılbaşında harçlara rekor zam! 2025 bütçesinde ortaya çıktı: Devletin kasasına 282,5 milyar lira girecek
TBMM'ye sunulan 2025 yılı için Bütçe Kanunu Teklifi'nde yeni yılda devletin tahsil edeceği harç miktarı belli oldu. Kulislerde konuşulana göre 2025'te vergi ceza ve harçlara yüzde 44 zam gelmesi beklenirken devletin kasasına 282,5 milyon girmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin 2025 bütçesi yakında TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Vergi, ceza ve harçlara yüzde 44'e yakın zam gelmesi konuşuluyor. Meclis'e sunulan teklife göre önümüzdeki yıl devlet 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç geliri hedefliyor. Buna en büyük pay ise 122 milyar 488 milyon 929 bin lirayla tapu harcında olacak. Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.
HANGİ HARCIN PAYI NE KADAR OLACAK?
Devletin, 2025'te 50 milyar 926 milyon 337 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda 5 milyar 881 milyon 343 bin lira ticaret sicil, 848 milyon 186 bin lira esnaf sicil, 44 milyar 196 milyon 808 bin liralık diğer yargı harç geliri bekleniyor.
Noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.
Trafik harçlarından da bütçeye 13 milyar 72 milyon 169 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.
Bu dönemde 1 milyar 90 milyon 632 bin lira gemi ve liman harcı, 2 milyar 86 milyon 915 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı tahsilatı planlanıyor.
Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 62 milyar 96 milyon 206 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 8 milyar 666 milyon 455 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 728 milyon 952 bin lira gelir öngörülen özel güvenlik harçları ve 243 milyon 370 bin lira gelir öngörülen Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve tonaj harcı gibi kalemler yer alıyor.
2025 BÜTÇESİNE GÖRE TOPLANACAK HARÇLAR VE TUTARLARI ŞÖYLE:
Harçlar
Yargı harçları 50.926.337
Noter harçları 12.379.025
Tapu harçları 122.488.929
Pasaport ve konsolosluk harçları 18.398.163
Gemi ve liman harçları 1.090.632
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 2.086.915
Trafik harçları 13.072.169
Diğer harçlar 62.096.206
Toplam 282.538.376
HANGİ KALEMLER ZAMLANACAK?
3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
Damga Vergisi.
Özel İletişim Vergisi
Trafik cezaları
Ehliyet ve pasaport harçları
Vergi Usul Kanunundaki cezalar
Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
Araç muayene ücretleri
Yurt dışı çıkış harcı
Yine mi zam mı demek ki canım, hepimiz zaten zor durumdayız, biraz anlayış olsalar da iyisi mi Seda: İnsanların cebindeki parayı düşünmeyi bırakıp hep sadece devletin kazancını düşünüyorlar.