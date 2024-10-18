Yılbaşında harçlara rekor zam! 2025 bütçesinde ortaya çıktı: Devletin kasasına 282,5 milyar lira girecek

18 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:54

TBMM'ye sunulan 2025 yılı için Bütçe Kanunu Teklifi'nde yeni yılda devletin tahsil edeceği harç miktarı belli oldu. Kulislerde konuşulana göre 2025'te vergi ceza ve harçlara yüzde 44 zam gelmesi beklenirken devletin kasasına 282,5 milyon girmesi hedefleniyor.

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Türkiye​'nin 2025 bütçesi yakında TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Vergi​, ceza ve harçlara yüzde 44'e yakın zam​ gelmesi konuşuluyor. Meclis'e sunulan teklife göre önümüzdeki yıl devlet 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç geliri hedefliyor. Buna en büyük pay ise 122 milyar 488 milyon 929 bin lirayla tapu harcında olacak. Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.

HANGİ HARCIN PAYI NE KADAR OLACAK?

Devletin, 2025'te 50 milyar 926 milyon 337 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda 5 milyar 881 milyon 343 bin lira ticaret sicil, 848 milyon 186 bin lira esnaf sicil, 44 milyar 196 milyon 808 bin liralık diğer yargı harç geliri bekleniyor.

Noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

Trafik harçlarından da bütçeye 13 milyar 72 milyon 169 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde 1 milyar 90 milyon 632 bin lira gemi ve liman harcı, 2 milyar 86 milyon 915 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 62 milyar 96 milyon 206 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 8 milyar 666 milyon 455 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 728 milyon 952 bin lira gelir öngörülen özel güvenlik harçları ve 243 milyon 370 bin lira gelir öngörülen Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve tonaj harcı gibi kalemler yer alıyor.

2025 BÜTÇESİNE GÖRE TOPLANACAK HARÇLAR VE TUTARLARI ŞÖYLE:

Harçlar

Yargı harçları 50.926.337

Noter harçları 12.379.025

Tapu harçları 122.488.929

Pasaport ve konsolosluk harçları 18.398.163

Gemi ve liman harçları 1.090.632

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 2.086.915

Trafik harçları 13.072.169

Diğer harçlar 62.096.206



Toplam 282.538.376

HANGİ KALEMLER ZAMLANACAK?

3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

Emlak Vergisi​

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

Damga Vergisi.

Özel İletişim Vergisi

Trafik cezaları

Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunundaki cezalar

Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

Yurt dışı çıkış harcı