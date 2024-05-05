Yılın ikinci Enflasyon Raporu bekleniyor! Merkez Bankası’nın rotasını çizecek
Enflasyonun yüksek seyri gözleri TCMB’nin Enflasyon Raporu’na çevirdi. TCMB’nin para politikasında rotasını çizecek yılın ikinci raporunda Başkan Fatih Karahan’ın mesajları dikkatle takip edilecek.
Yılın ikinci Enflasyon Raporu için gözler Merkez Bankası’na çevrildi. TCMB başkanı Fatih Karahan’ın sunumunda vereceği mesajlar dikkatle izlenecek. TCMB’nin bundan sonraki faiz adımlarını ve yol haritasını belirleyecek kritik Enflasyon Raporu için tarih belli oldu.
TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN KRİTİK AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK
Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı 9 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENTİSİ ARTTI
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan'da yıllık bazda yüzde 70'e yaklaşırken hem ekonomi yönetimi hem de ekonomistler Mayıs'taki yüzde 75 ile zirve yapacağı düşünülen enflasyonda keskin düşüş başlayacağı konusunda hemfikir.
TCMB’NİN MESAJLARI ÖNEM TAŞIYOR
Merkez Bankası yıl sonunda bu düşüşün yüzde 36'ya ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi bu düşüşün yüzde 43.5 'te kalacağı yönünde. Bu kapsamda TCMB'nin önümüzdeki hafta enflasyon raporunda vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.