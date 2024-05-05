Yılın ikinci Enflasyon Raporu bekleniyor! Merkez Bankası’nın rotasını çizecek

05 May 2024 16:29 - Güncelleme : 05 May 2024 16:34

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Yılın ikinci Enflasyon Raporu için gözler Merkez Bankası’na çevrildi. TCMB başkanı Fatih Karahan’ın sunumunda vereceği mesajlar dikkatle izlenecek. TCMB’nin bundan sonraki faiz adımlarını ve yol haritasını belirleyecek kritik Enflasyon Raporu için tarih belli oldu.

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN KRİTİK AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı 9 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENTİSİ ARTTI

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan'da yıllık bazda yüzde 70'e yaklaşırken hem ekonomi yönetimi hem de ekonomistler Mayıs'taki yüzde 75 ile zirve yapacağı düşünülen enflasyonda keskin düşüş başlayacağı konusunda hemfikir.

TCMB’NİN MESAJLARI ÖNEM TAŞIYOR

Merkez Bankası yıl sonunda bu düşüşün yüzde 36'ya ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi bu düşüşün yüzde 43.5 'te kalacağı yönünde. Bu kapsamda TCMB'nin önümüzdeki hafta enflasyon raporunda vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.