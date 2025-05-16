Yılın ikinci enflasyon raporu için tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi’nde düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuyla paylaşacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumuyla gerçekleşecek toplantı, bankanın resmi dijital platformlarından canlı olarak yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025'in ikinci Enflasyon Raporu’nu 22 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB yerleşkesinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

ENFLASYON RAPORUTANITILACAK

Toplantının ilk bölümünde Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’ye ilişkin sunum gerçekleştirecek. Sunumun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin soruları cevaplanacak. Bilgilendirme toplantısı, Merkez Bankası’nın X ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.