Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Beklenti anketlerinden indirim çıkmıştı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün duyuracak. Bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirilmişti, yeni toplantı için de ekonomistlerin öngörüsü netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararı için toplanıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında Saat 14.00'te başlayacak toplantıda merakla beklenen faiz kararı ilan edilecek.
"250 BAZ PUAN İNDİRİM" BEKLENTİSİ
2024 'ün aralık ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti. 2025 ocak ayı beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilmesini ve yüzde 45 seviyesine düşürülmesini bekliyor.
Uzman ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faiz beklenti medyanı ise yüzde 30 seviyesinde.