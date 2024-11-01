Yılın son enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım saat 10.30'da Ankara'da açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın katılımıyla "Enflasyon Raporu 2024-IV"ün tanıtımı için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, 8 Kasım saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fiziksel ortamda yapılacak bu toplantı, TCMB'nin resmi internet sitesi ve bankanın X (Twitter) sosyal medya platformu ile YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, TCMB 2024 yılının sonunda enflasyonun yüzde 38'e düşeceğini öngörmüştü. Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarına dair enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korudu. Toplantıda, bu öngörülerin detayları ve güncel ekonomik durum hakkında bilgiler paylaşılması bekleniyor.