Yılın son enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu

01 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım saat 10.30'da Ankara'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan​'ın katılımıyla "Enflasyon Raporu 2024-IV"ün tanıtımı için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, 8 Kasım saat 10.30'da TCMB​ İdare Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fiziksel ortamda yapılacak bu toplantı, TCMB'nin resmi internet sitesi ve bankanın X (Twitter) sosyal medya platformu ile YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu yılın üçüncü Enflasyon​ Raporu​ toplantısında, TCMB 2024​ yılının sonunda enflasyonun yüzde 38'e düşeceğini öngörmüştü. Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarına dair enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korudu. Toplantıda, bu öngörülerin detayları ve güncel ekonomik durum hakkında bilgiler paylaşılması bekleniyor.