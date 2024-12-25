Yılın son faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda! Asgari ücret sonrası beklenti anketleri açıklandı
TCMB Para Politikası Kurulu, 2024 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak. Asgari ücretin belli olması sonrası büyük önem kazanan faiz kararı öncesi beklenti anketi sonuçları belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında kurul saat 14.00'te yılın son faiz kararını ilan edecek. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulurken yeni toplantıya ilişkin beklentiler de belirginleşti.
YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASI BEKLENTİ
PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini öngördü. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI NE DİYOR?
Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de açıklandı. Buna göre;
- Politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 oldu.
- 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye indi.
- 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.