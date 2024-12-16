Yılın son Fed toplantısı yapılacak! ABD Merkez Bankası o ikilemle karşı karşıya

16 Aralık 2024 16:27 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:45

Yatırımcılar, Fed'in 18 Aralık'taki faiz kararına odaklandı. Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini beklerken yatırımcıların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısında 2025'teki ileriye dönük yol hakkında söylediklerini mercek altına alacak. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılını, yılın başındaki duruma benzer bir ikilemle sonlandırıyor.

Yılın son Fed​ toplantısı 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Yatırımcılar, Fed'in 18 Aralık'taki faiz​ kararıyla öne çıkan yoğun bir ekonomik haber haftası geçirecek. Kasım ayı perakende satışları, Fed'in tercih ettiği enflasyon​ göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi ve hizmet ve imalat sektörlerindeki faaliyetlere ilişkin güncellemeler de ekonomik takvimde yer alacak. Analistlere göre, enflasyondaki yavaşlama inişli çıkışlı görünse de yetkililer, önümüzdeki yıl faiz oranlarını ne kadar düşürebileceklerini yeniden düşünmek zorunda kalabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR?

Çarşamba günü yapılacak Federal Rezerv toplantısına girerken, piyasalar Federal Rezerv'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ihtimalinin yaklaşık yüzde 97 olduğunu fiyatlıyor. Ancak ABD ekonomisinin sağlam bir hızda büyüdüğünü, işgücü piyasasının hızla soğumadığını ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine giden yolunun engebeli olduğunu gösteren son veriler göz önüne alındığında, birçok kişi Fed'in 2025'te oranları başlangıçta düşünülenden daha az düşüreceğini bekliyor.

FED İKİLEM ARASINDA SIKIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılını, yılın başındaki duruma benzer bir ikilemle sonlandırıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) politika yapıcıların , 17-18 Aralık'ta yapılacak yılın son faiz belirleme toplantısında borçlanma maliyetlerini çeyrek puan düşüreceklerini duyurmaları bekleniyor. Ancak, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri dönme girişimlerine direnebileceği endişeleri, Fed Başkanı Jerome Powell​'ın yetkililerin gelecekteki kesintiler konusunda sabırlı ve dikkatli olacaklarını söylemesine yol açabilir.

Kasım ayına ait son tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, bir nesildeki en kötü enflasyon krizinin henüz bitmediğini hatırlattı. Benzin fiyatları sekiz aydır ilk kez hızlandı. Genel enflasyon ikinci ay da arttı ve gıda ve enerji hariç, fiyat artışları Eylül'den beri değişmedi. Ancak Fed yetkilileri hala faiz oranlarının ekonomik büyümeyi kısıtladığını varsayıyor.

Aşırıya kaçma endişeleriyle birlikte, politika yapıcılar faiz oranlarının hala düşmesi gerektiğini söylüyor.

Bu arada, Başkan seçilen Donald Trump'ın tarifeleri artırma ve vergileri düşürme önerileri, enflasyonun geri kayacağı konusunda yeni bir belirsizlik katmanı enjekte etti.

GELECEK YIL İÇİN SADECE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed en son Eylül ayında nokta grafiğini yayınladığında , medyan tahmin, federal fon oranının 2025'i yüzde 3,25 ila yüzde 3,5 aralığında tamamlayacağı yönündeydi. Bloomberg verilerine göre, Eylül ayında tahmin edilen 2024'teki dört faiz indirimi yerine, piyasalar gelecek yıl için sadece iki faiz indirimi fiyatlıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fed'in toplantı programına göre, 2024 yılında son faiz kararı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek FOMC toplantısı sonrasında gelecek. Aralık Fed faiz kararı 18 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'da açıklanacak.