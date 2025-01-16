Yıllardır değişmeyen sistem resmen değişti! İsa Karakaş "emeklilik hakkı elden gidiyor" diyerek açıkladı: Yeni bir EYT doğuyor

16 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:24

Sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu ile diğer kanunlarda değişiklik öngören 7538 sayılı torba kanunu, Resmi Gazetede yayınlandı ve artık yeni süreç başladı. Kasım ayında Meclis'e verilen torba kanununda dezavantajlı durumda bulunan bazı vatandaşların emeklilik hakları geriye gitti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Geçmiş yıllardan günümüze kadar değiştirilmeyen sistem resmen değişti" diyerek uyardı.

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bu Kanun ile getirilen düzenlemeler arasında, özel sektör işverenlerine yönelik SGK’ya ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde uygulanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puana düşürülmesi ve imalat sektörü işverenleri için 5 puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmesi ve vergi indirimi​ ile emeklilik düzenlemesi yer aldı. İsa Karakaş, yeni torba kanununda yer alan engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının ödenmesine ilişkin yapılan değişiklik için önemli uyarılarda bulundu.

EMEKLİLİK HAKKI ELDEN GİDİYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Kasım ayında Meclis'e verilen torba kanununa baktığımız zaman dezavantajlı durumda bulunan bazı kardeşlerimizin emeklilik haklarının geriye gittiği ve emekli olmalarının zorlaştığını ifade etmek isterim. Sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu ile diğer kanunlarda değişiklik öngören 7538 sayılı torba kanunu, Resmi Gazetede yayınlandı ve dolayısıyla artık süreç başladı.

Emeklilik hakkı nasıl elden gidiyor?

Bütün engelliler​ dezavantajlı grupta yer alıyor. Hem istihdam açısından hem çalışma koşulları açısından son derece dezavantajlı ve dolayısıyla Anayasamızda da engellilerin çalışması, korunması ve emekliliği ile ilgili pozitif ayrımcılık yapılması yönünde düzenlemeler var.

Sosyal Güvenlik mevzuatına baktığımız zaman engelliler yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlar. Yaş şartı olmaksızın emekli olmaları bu son 20 yılda 30 yılda ortaya çıkan yasalarla değil, ilk SSK kanunu yürürlüğe girdiği 60-70 yıl önceden beri engellilerde zaten yaş koşulu yok.

VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK TARİH OLDU

Şimdi engellilerin hayatını kolaylaştırmak için sosyal amaçlı düzenlemeler var. Bunlardan biri de vergi indirimi ile emeklilik. Yani engelliler 2008 Ekim ayı ve öncesinde işe girişi olanlar, SSK döneminden beri vergi indirim belgesini aldıkları zaman gerekli sigortalık süresi ve prim ödeme gün sayısı varsa SGK'ya başvuruyor ve emekli oluyorlar.

Şimdi vergi indirimi ile emeklilik toptan kaldırılıyor. Yani şaşırmamak elde değil. SSK döneminden beri vardı. Sosyal Güvenlik reformu yapılmıştı 2006 yılında ve yapılırken o zaman bile vergi indirimi ile emeklilik hakkı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Vergi indirimi ile emeklilik ve buna esas olan rapor koşulları aynen devam etmişti. 2006 yılından sonra sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu Anayasa mahkemesine gitti. 2008 yılında SGK'nın bu kanunu yürürlüğe girdi. O zaman bile hükümet vergi indirimi ile emekliliğe esas rapor alma koşulları ve diğer koşulları değiştirmedi.

YILLARDIR DEĞİŞTİRİLMEYEN SİSTEM ARTIK DEĞİŞTİ

Şimdi ne oldu? 2006'dan günümüze kadar değiştirilmeyen vergi indirimine esas rapor şartlarının değişmesi ile ilgili uygulama değişti.

Şimdi engellilerin vergi indirimi ile emeklilik uygulaması tamamen kaldırılıyor ve dolayısıyla engelliliğe esas sağlık raporu alma şartı halen Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenirken bu torba kanunla birlikte SGK resmen "Hayır artık Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından alınan raporları kabul etmiyorum." dedi. SGK artık engelliliğe esas kriterlerde sosyal amaç değil çalışma gücüne bakacak.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİ DÜZENLEMESİ GEREKÇELERİ

Peki, SGK bu düzenlemeye neden gitti, haklı mı? Kanun gerekçelerine baktığımız zaman norm ve standart birliği yaparken kişilerin lehinde olan hükümleri neden zorlaştırıyorsun? Çalışma gücünü esas aldığın zaman bu kişilerin rapor alması zorlaşacak ve dolayısıyla emekliliği de dolaylı olarak zorlaşacak. Evet, SGK'nın haklı olduğu bir nokta var.

Engelli emekliliğinde çok sayıda suistimal olduğunu biliyorum. Rapor almada çok sahtecilik oldu. SGK bu açıdan son derece haklıdır. Ancak bunlar var diye vatandaşın kazanılmış hakkının elinden alınmasına bir gerekçe teşkil etmez. Bir suistimal, sahtecilik varsa en sert bir şekilde cezalandırmalı devlet. Kasım'dan beri bütün engelliler arasında bu karar bir infiale yol açtı.

Daha da önemlisi bu yasa yürürlüğe girdikten sonra artık bütün bu işlemler 2008 Ekim'den önce rapor almış olanlar daha doğrusu kapsamda bulunanlar rapor alsalar bile artık her şey SGK'nın sağlık kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak.

ŞU ANDA EMEKLİ OLMUŞ OLANLARIN HAKLARI KORUNACAK

Şu anda emekli olmuş olanların hakları korunuyor, emeklilik ödeniyor ancak süreli bir rapor alınmışsa bu süreli raporlar elbette ki kontrol muayenesine tabi tutulduğu zaman çalışma gücündeki kayıp yüzde 40'ın altındaysa emeklilik maaşları kesilecek.

YENİ BİR EYT GELİYOR

Yani kinci bir EYT'ye yol açacağız. EYT'lilerin yıllarca mücadelesi neydi? Kazanılmış haklarımız elimizden gitti, diye 25 yıla yakın mücadelede bulundular. Şimdi vergi indirimi ile emeklilik de kazanılmış bir haktır. Dolayısıyla yeni bir mağduriyet olacak. Bu maddenin mutlaka derhal Anayasa mahkemesine gitmesi gerekiyor. Anayasa mahkemesine gittiği zaman müktesep hak kapsamında bunun iptal edilmesi çok büyük bir olasılık."