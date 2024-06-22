Yıllardır hizmet veren konserve şirketi iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 13:07 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:12
Türkiye'nin önde gelen konserve şirketinden kötü haber geldi. Bursa’da uzun yıllar hizmet veren Çınar Konserve ve Şekerleme iflas etti. Şirketin kapanması ile birlikte bine yakın kişi işsiz kaldı.
Dünyayı saran ekonomik kriz ile birlikte şirketlerden iflas haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak Türkiye'nin önde gelen konserve şirketinden kötü haber geldi. 13 yıldır hizmet veren konserve şirketi iflas bayrağını çekti.
Bursa merkezli köklü şirketlerden Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflasını resmen açıkladı.
ÇINAR KONSERVE İFLAS ETTİ
Köklü konserve şekerleme üretimi yapan Çınar Konserve iflas etti.
2011 yılında faaliyetlerine başlayan Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik krize karşı koyamadı.
Mali zorluklar nedeniyle iflas ettiğini açıklayan ünlü şirket Çınar Konserve'nin bine yakın çalışanı işsiz kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com