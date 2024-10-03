Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altında kaldı! Faiz indirimleri yaklaşıyor mu?

03 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Perşembe günü eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 2,97 oldu. Yıllık olarak ise yüzde 49,39 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez şu an yüzde 50 olan politika faizinin altında kaldı. Bu gelişme analistler tarafından 'faiz indirimi yaklaşıyor' şeklinde yorumlandı.

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Piyasa tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Perşembe günü açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda artış yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda enflasyon yüzde 49,39'e düştü. Yıllık enflasyon 2023 yaz aylarından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altında görüldü ve üç yılın ardından ilk kez yüzde 50 olan politika faizinin altında kaldı.

ENFLASYON POLİTİKA FAİZİNİN ALTINA GERİLEDİ

Enflasyonda düşüş ivmesi eylül ayında da sürdü. Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altında kaldı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda artış yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda enflasyon yüzde 49,39'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül'de politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. Böylece, üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altında kaldı.

Analistlere göre, enflasyonun yüzde 50'nin altına gerilemesinin ardından faiz indirimlerinin yakın olduğu ifade edildi.

Bazı ekonomistler ise enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ve dezenflasyonist sürecin henüz başlamadığını belirterek gelen verilerle 2024 yılında faiz indirimi ihtimalinin biraz daha zora girdiğini ifade etti.

Merkez Bankası da son aylarda sıklıkla 'Dezenflasyonist ortam görülmeden indirim gündeme gelmeyecek' ifadelerini yeniliyor.