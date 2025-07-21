Yıllık izne çıkanlar dikkat! 4 gün fazladan izin yapabilirsiniz

Yaz aylarının gelmesiyle milyonlarca çalışan dört gözle yıllık izne çıkmayı bekliyor. Tatil planı yapanlar ise vakitlerinin çoğunun yolda geçmesinden dertli. Peki yol izni alınabilir mi? İşte yıllık izine çıkanların bilmesi gereken detaylar...

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olan çalışanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olan çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.

Yıllık izinler istenilen gün sayısı kadar kullanılabilirken birçok çalışanın bilmediği yol izni de ücretli yıllık izine dahil edilebiliyor.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.

BELGELEME YAPILMALI

Ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene, iznin geçirileceği yere ilişkin belgeleme yapılması gerekiyor. Örnek vermek gerekiyorsa İstanbul'da çalışan kişi tatilini Marmaris'te bir otelde, kiralık konutta, geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekecek.

İZNİNİZE YOL İZNİNİ DE DAHİL EDEBİLİRSİNİZ

Günümüzde yol izni kullanmak isteyen personel sayısı yok denecek kadar az durumda. Genelde Cumartesi'den başlayıp bir hafta sonraki Pazartesi işbaşı yapmak şartıyla izne ayrılmalar gerçekleşiyor ve bu da toplamda 9 gün izin ortaya çıkarıyor. 4 gün de yol izni verilmesi halinde izin gün sayısı 13'e çıkmış oluyor.

YOL İZİNLERİ ÜCRETSİZ OLUYOR

Kural olarak yol izni süresinde işçi ücretsiz izinli sayılıyor. Ancak işveren iyiniyetliyse ücret de ödeyebilir. Dört günlük sürenin ücretsiz olmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmuyor.