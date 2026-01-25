Yok böyle zam: Ünlü CEO’nun maaşı 47 milyon dolara çıktı

Kategoriler
Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un 2025 yılı toplam maaş paketi yüzde 20,5 artışla 47 milyon dolara yükseldi. Bu rakamla Solomon, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’u geride bırakarak Wall Street’in en çok kazanan yöneticileri arasına girdi.
Goldman Sachs, CEO David Solomon’un 2025 yılına ilişkin toplam ücret paketini açıkladı. Buna göre Solomon’un maaşı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,5 artarak 47 milyon dolara ulaştı. Bu artışla birlikte Solomon, 43 milyon dolarlık maaş paketi bulunan JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’u da geride bıraktı.
Ücret paketinin detaylarına bakıldığında, 2 milyon dolarlık temel maaşa ek olarak 45 milyon dolarlık değişken prim ödemesi dikkat çekiyor. Solomon’un geliri son yıllarda istikrarlı biçimde yükseliyor. CEO, 2023’te 31 milyon dolar, 2024’te ise 39 milyon dolar kazanmıştı.
Goldman Sachs’un bu cömert maaş artışının arkasında, bankanın 2025 performansı yatıyor. Banka, dördüncü çeyrek sonuçlarında piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir tablo ortaya koydu. Özellikle birleşme ve satın alma işlemleri ile alım-satım faaliyetlerindeki yüksek hacim, kârlılığı yukarı taşıdı.
2025 boyunca Goldman Sachs, Electronic Arts’ın 56,5 milyar dolarlık satın alımı ve Alphabet’in Wiz’i 32 milyar dolara satın alması gibi dev işlemlerde danışmanlık yaptı. Bu işlemler, bankanın yatırım bankacılığı tarafındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
Banka, 2025’in en büyük küresel halka arzı olan Medline IPO’sunda da lider aracı kurum olarak görev aldı. Yıl genelinde toplam 1,48 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma hacmiyle küresel ligde zirvedeki yerini koruyan Goldman Sachs, bu alandan 4,6 milyar dolarlık ücret geliri elde etti.
Yönetim kurulu, maaş kararının belirlenmesinde bankanın finansal performansının yanı sıra sektördeki konumu, 2025’in faaliyet koşulları ve uzun vadeli sonuçların dikkate alındığını vurguladı. ABD’de daha esnek bir düzenleyici ortam, düşen faizler ve artan likiditenin 2026’da da yatırım bankacılığı faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.