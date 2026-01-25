Yok böyle zam: Ünlü CEO’nun maaşı 47 milyon dolara çıktı

Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un 2025 yılı toplam maaş paketi yüzde 20,5 artışla 47 milyon dolara yükseldi. Bu rakamla Solomon, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’u geride bırakarak Wall Street’in en çok kazanan yöneticileri arasına girdi.

Goldman Sachs, CEO David Solomon’un 2025 yılına ilişkin toplam ücret paketini açıkladı. Buna göre Solomon’un maaşı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,5 artarak 47 milyon dolara ulaştı. Bu artışla birlikte Solomon, 43 milyon dolarlık maaş paketi bulunan JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’u da geride bıraktı.