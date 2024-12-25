Yok satıyor: Tavşan Memesi otu ve silcan meyvesinin fiyatı belli oldu!

25 Aralık 2024 18:07 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:11

Yılbaşı öncesi birçok ürüne talep artarken çiçekçilerin yüzü de güldü. Yoğun ilgi gören Tavşan Memesi otu ve silcan meyvesinin de fiyatı belli oldu.

Ormanlardan toplanan tavşan memesi otu ile Silcan meyvesinin bir araya getirilerek oluşturulan Kokina çiçeği, çiçekçilerin yüzünü güldürüyor. 2025'e sayılı günler kala yılbaşında vatandaşlar tarafından ilgi gören satışıyla çiçekçilerin yüzünü güldüren Kokina çiçeği yok satıyor.

BUKET ARANJMANI HALİNE GELİYOR

Ormanlardan toplanan çiçekçilerin Tavşan memesi otu, Silcan Meyvesi ve Çam ağacı dalları ile özenle hazırladığı Kokinalar, çeşitli süslemeler ile alıcısını cezbediyor. Kokinaları özenle hazırlayan Çiçekçi Adem Köseoğlu, “Kokina çiçeğimiz Silcan adı verilen meyvelerin tavşan memesi otunun üzerlerine yapıştırılması ile oluşan ve çiçekçilerin buket aranjmanı haline getirdiği bir üründür. Genelde yılbaşında tercih ediliyor. Şans ve mutluluk getirdiği söyleniyor. Bu çiçekler tercih ediliyor. Bizde ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi yoğun. Buket aranjmanında üzerlerine kuru portakal takıyoruz” diye konuştu.

FİYATI 500-750 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

“Yılbaşı süsleri kullanıyoruz ve çeşitlendirmek için çam ağacının dallarını kullanıyoruz” diyen Köseoğlu, “Daha güzel bir aranjman olarak meydana çıkıyor. Günde 30-35 adet karışık buket satıyorsak, Kokine buketinden 100 adet satıyoruz. O derecede bir yoğunluk var. Fiyatları ise 500 ila 750 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKÇİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Yılbaşı öncesi birçok ürüne talep artarken kokina buketi ile de çiçekçilerin yüzü güldü.