YRP'den hükümete asgari ücret mesajı: Sürdürülebilir bir tablo değildir 

02 Temmuz 2024 20:04 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:44

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Asgari ücrete ara zammın yapılmayacağını hatırlatan Kılıç, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlasının bir aylık emeğinin karşılığı olarak aldığı rakam 17 bin 2 lira, açlık sınırı ise 18 bin 978 lira. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin bir aylık dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken zorunlu Türk Lirası karşılığı. Bunun içinde kira, elektrik, su, doğal gaz, ulaşım, eğitim yok sadece 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenmesi gereken bir ailenin 30 günlük ihtiyaçlarının karşılığı var. Açlık sınırı asgari ücretin bin 896 lira üzerine çıkmış bulunmaktadır" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENDİ!

Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Yıl sonuna kadar asgari ücrete artış yapılmayacak diyen Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ey Sayın Şimşek, açlık sınırı burada, bu rakamı görmen lazım. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Açlık sınırı emekli maaşının 8 bin 778 lira üzerine çıkmış durumda. El insaf diyoruz. Vicdanları harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Tablonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu tablonun vicdana, izana, izaha ihtiyacı vardır. Hükümetin bir an önce bu durumu göz önünde bulundurarak asgari ücrette ve emekli maaşlarında gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir."