YTÜ’den sanayinin yeşil geleceğine yerli katkı: GreenStars

YTÜ’nün akademik birikimi ve inovasyon gücüyle hayata geçirilen GreenStars modeli, Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda kurumların yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyor. Yüzde 100 yerli sürdürülebilirlik platformu olan GreenStars, şirketlere uluslararası arenada rekabet gücü kazandıracak ülkemizin en kapsamlı sertifikasyon sistemini sunuyor.

KOBİ'ler, GreenStars'tan alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi kritik hizmetlerin maliyetinin yüzde 90’ını TÜBİTAK hibe desteğiyle karşılayabiliyor. Küresel iklim krizinin ve yükselen sürdürülebilirlik bilincinin iş dünyasını kökten dönüştürdüğü bir dönemde, Türkiye’deki en iddialı hamlelerden biri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden (Yıldız TTO) geldi. YTÜ’nün asırlık akademik birikimiyle geliştirilen ve yüzde 100 yerli olan GreenStars, kurumların sürdürülebilirlik performansını uçtan uca değerlendiren bir platform olarak öne çıkıyor. Model bu yönüyle sanayinin sürdürülebilirlik performansını uçtan uca değerlendiren ve uluslararası geçerliliğe sahip en kapsamlı sertifikasyon sistemi özelliğine sahip.

Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (SKA) temel alan GreenStars, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek geleceğe dönük stratejik bir yol haritası sunuyor ve bu yolculuğu saygın bir sertifikayla taçlandırıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

Yıldız TTO Genel Müdürü Dr. Selim Serkan Say, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 114 yıllık akademik birikimini ve bilimsel üretim gücünü, GreenStars projesiyle doğrudan sanayiye aktarıyoruz. Yıldız TTO olarak, çevreye duyarlı güzide kurumların yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sunuyor, firmalarla yol arkadaşlığı yapıyoruz. GreenStars, klasik bir sertifikasyon sistemi olmayıp Türkiye’nin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyan stratejik bir modeldir. Uluslararası standartlara uygun karbon ayak izi hesaplamalarından enerji verimliliği etütlerine, TÜBİTAK destekli mentörlük hizmetlerinden sektörler arası güçlü referans ağına kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz. GreenStars, Türkiye’nin yeşil ekonomide küresel rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli bir sürdürülebilirlik markası olarak artan bir ivmeyle yoluna devam edecek” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ULUSLARARASI ONAYLI YOL HARİTASI

Yıldız TTO markası GreenStars, yenilikçi bir değerlendirme platformu olmanın yanı sıra kurumlar için güvenilir bir dönüşüm merkezi olma vizyonuyla hareket ediyor. Bu vizyonun en somut çıktısı olan GreenStars Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifikası, uluslararası denetim kuruluşu TÜV Austria Turk iş birliğiyle verilerek sertifikayı alan kurumlara küresel pazarlarda geçerli bir saygınlık kazandırıyor. Çevre, sosyal, yönetim sistemleri, insan kaynakları, idari süreçler, altyapı ve bilgilendirme eğitim organizasyon gibi çok katmanlı bir değerlendirme sürecinin ardından yeterli skora ulaşan şirketler, sürdürülebilirlik taahhütlerini uluslararası düzeyde kanıtlama imkanı buluyor. Bu süreç işletmelerin marka itibarını güçlendirirken, yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güveni pekiştiriyor.

KARBON AYAK İZİNDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TEKNİK ŞİFRELERİ

GreenStars'ın sunduğu bütüncül hizmetler, yeşil dönüşümün teknik gerekliliklerine de tam kapsamlı çözümler üretiyor. GHG Protokolü ve ISO 14064 gibi küresel standartları kullanarak gerçekleştirdiği Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması ile şirketlerin sera gazı emisyonlarını bilimsel bir temelde ölçerek azaltım stratejileri geliştirmelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte, alanında uzman mühendis kadrosuyla yürüttüğü enerji etüdü çalışmaları, işletmelerin enerji israf noktalarını tespit ederek operasyonel maliyetlerini düşürmelerini ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor. Bu hizmetler, kurumların çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sunarken, aynı zamanda ciddi bir maliyet avantajı elde etmesine de kapı aralıyor.

KOBİ'LER İÇİN TARİHİ FIRSAT: TÜBİTAK DESTEKLİ YEŞİL İNOVASYON

GreenStars, büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerin de yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımını hedefliyor. Bu doğrultuda, TÜBİTAK tarafından yürütülen "1831-Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı" kapsamında yetkilendirilmiş sayılı mentör kuruluştan biri olarak KOBİ'lere önemli bir fırsat sunuyor. Program sayesinde KOBİ'ler, GreenStars'tan alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi kritik hizmetlerin maliyetinin yüzde 90'a varan kısmını TÜBİTAK hibe desteği ile karşılayabiliyor. Bu tarihi destek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelere uyumunu kolaylaştırıyor.

GÜÇLÜ REFERANSLAR, GÜVENİLİR İŞ BİRLİKLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gücünü arkasına alan Yıldız TTO GreenStars, kısa sürede Türkiye'nin en saygın kurumlarının tercihi olmayı başardı. Aralarında İstanbul Havalimanı (İGA), TÜBİTAK, Yünsa, Rebul, Koleksiyon, Orka Holding, Unifree Duty Free, Sefine Tersanecilik ve MetropolCard gibi kendi sektörlerinin lider markalarının bulunduğu geniş bir referans ağı, GreenStars'ın sunduğu çözümlere duyulan güvenin en önemli göstergesi. Güçlü iş birlikleri ile GreenStars sürdürülebilirlik alanında bir hizmet sağlayıcı olmanın ötesinde şirketler için stratejik bir çözüm ortağı olacak şekilde kendini konumlandırıyor.

GreenStars, tüm kurumları sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmeye davet ediyor.

Daha fazla bilgi ve iş birliği olanakları için: greenstars@yildiztto.com.tr