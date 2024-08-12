Yüksek emekli maaşı almanın 8 formülü! Brüt-net maaş farkına dikkat: Emekli maaş hesabında asgari ücret detayı

12 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:54

Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

Emeklilik günlerinin hayalini kuran milyonlar yüksek maaş almanın hesabını yapıyor. Emekli maaş hesabında işe giriş tarihinden enflasyon rakamlarına kadar pek çok veri etkili oluyor. Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin brüt maaşının asgari ücretin iki katından fazla olması büyük önemli taşıyor. İşte madde madde yüksek emekli maaşı almanın formülü!

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaş hesabı yapılırken 3 farklı tarih ön plana çıkıyor. İlk olarak 9 Eylül 1999 öncesi dönem göz önünde bulunduruluyor. Diğer iki dönem ise 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008 sonrası. Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı yani ABO ile çarpılarak bulunuyor.

3 FARKLI DÖNEM 3 FARKLI HESAP

Takvim’de yer alan habere göre; 1999’a kadar olan sürede aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 1999-2008 arası için bu dönemde 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

Ekim 2008 sonrası Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye iniyor.

Aylık bağlama oranı hesaplandıktan sonra güncelleme katsayısı da hesaba ekleniyor.

Güncelleme katsayıları ise şu verilere göre belirleniyor:

Önceki yılın enflasyon oranı

Büyümenin yüzde 30'u

İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları

Bu rakamlar her yıl yeniden belirlendiği için yıllar arasında da farklar oluşuyor.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN 8 FORMÜL!

1- Emekli maaşı hesabının en önemli parametrelerinden biri çalışanın primi esas kazancı yani bordrodaki brüt maaş. Buradaki rakam ne kadar yüksekse emekli aylığının yüksek olma ihtimali de o kadar artıyor. Maaş yüksek olmasına rağmen düşükten gösteriliyorsa bu hem emekli maaşını hem de kıdem tazminatınızı etkiler.

2- Emekli maaşının her yıl artması için brüt maaşın asgari ücretin iki katından fazla olması gerekli.

3- Bağ-kurlu ve primlerini kendi ödeyen biri primlerini tavandan öderse daha yüksek emekli maaşı alabilir.

4- İki yerde sigortalı olunması da emekli aylığının yüksek alınmasına yardım olur. Hem Bağ-Kurlu hem SSK'lı (4A) da olunabilir. Aynı anda iki yerden sigortalı olması halinde prime esas kazançlar artar.



5- Çalışanın prim günlerinin ayda 30 gün olması emekli maaşı için önemli.

6- Emeklilik planı için son yılların beklenmeden önceden hesapların ve planların yapılması gerekiyor.

7- Sigortalı olunan son iki son 3.5 yılda SSK'lı olmak BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlı. Böylelikle SSK şartlarıyla maaş alınabilir.

8- Emeklilik zamanınız geldiğinde başvuru sırasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını tam olarak bildirin.