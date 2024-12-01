Yüksek emekli maaşı için sayılı günler: Özgür Erdursun'dan son uyarı! Emeklilik ve asgari ücrette yeni sistemin resmini çizdi

01 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:15

Emeklilik koşullarını henüz tamamlamamış olanlar için son uyarı SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Emekli olacakları uyararak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilik dilekçesinin hangi tarihlerde verileceğini tek tek açıkladı. Bu tarihleri kaçıranlar emekli maaşlarında yüzde 30’luk kayıp yaşayacak. Öte yandan yeni yıla sayılı günler kala Özgür Erdursun emekli ve asgari ücretliye umut olacak yeni sistemin resmini çizdi. Deneyimli uzman "Artık bu sorunlara göz yummanın zamanı değil, acil çözümler üretilmeli" dedi.

Milyonlarca vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen emekli maaşı ve asgari ücret​ sistemi hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal eşitsizliklerin derinleşmemesi için yeni sistemin ateşini yaktı. Zam oranlarının yetersizliği hakkında konuşan deneyimli uzman, "Emekli ve asgari ücretlinin var olan sistemi değişmeli" dedi. Adil bir maaş dağılım sistemi için çözüm önerisi sundu. Ayrıca 2024 yılı için emekli olacakları uyararak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilik​ dilekçesinin hangi tarihlerde verileceğini tek tek açıkladı.

ASGARİ ÜCRET SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Özgür Erdursun'un emekli maaşları​, zam oranlarının yetersizliği, asgari ücret ve emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için sunduğu çözüm önerisi şöyle;

"Önerim şu; Asgari ücret konusunda işçi, işveren, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları toplanıp diyecekler ki Avrupa'da ortalama yüzde 3 - yüzde 5 asgari ücretli çalışan var. Bizde de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Meslek kodu diye bir şey var. Siz işe girdiğinizde sizin için bir meslek kodu giriliyor. O meslek koduyla siz örnek veriyorum 6 ay çalışıp artık tecrübe kazandıysanız işveren sizi asgari ücretle çalıştıramayacak. Belli kriterler olacak. Yani benim aylığım 20.000 lira ben gideyim tezgahtarlık yapayım. Yarın 22.000 liralık oldu. Garsonluk yapayım sonra 25 oldu. Bu şekilde devam etmemeli. Yani insanların bir meslek koduyla belli bir süre çalışmalarını sağlayacak, kendilerini o meslekte geliştireceği bir durumu ortaya çıkarmamız lazım ve burada da 6 ay meslekte çalışmadan sonra artık asgari ücreti kaldırmalıyız.

ADİL MAAŞ DAĞILIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Asgari ücret oranını, çalışanını biz düşürdüğümüzde artık asgari ücret bu kadar konuşulmaz ve meslekte çalışma süresine göre de

daha iyi ücretler ortaya çıkar. Zaten bu kendiliğinden de gelir açıkça söyleyeyim. Kişi meslekte kendisi tecrübeyi kazandıktan sonra gelir. Gerçek rakamlardan bildirim olur. Emekli olduğunuzda da çalışırken meslekte kendinizi geliştirme şansınız olur ve maaşınız iyi olur.

Asgari ücrette kesinlikle bu ve buna benzer farklı görüşler, farklı öneriler alınarak daha da sağlam, ayakları yere basan sonraki geleceğe de bırakacağımız yepyeni bir modele geçilmeli. Bakın şu anki asgari ücret modeli, başlı başına bir sorun.

KÖK AYLIK MESELESİNİ HÜKÜMETİN ÇÖZMESİ LAZIM

Emekli aylıklarında da taban aylık, kök aylık meselesini hükümetin çözmesi lazım. Yıllardır söylüyorum çalışanların çalışma gün sayısına göre, prim gün sayısına göre, yaşına göre, sigortalık süresine göre, emekli aylığı ile yani özendirici bir emekli aylığı hesaplama sistemine ihtiyaç var. Bundan sonra çalışanlar için bu gerekli.

Emekli olmuş olanlar için de bir intibak düzenlemesiyle herkesin emekli aylıkları primine göre, yatırdığı prim gün sayısına göre ve ödenen primlere göre, yaşa göre, sigortalılık süresine göre yeniden belirlenmeli. Çözüm bu. Yoksa hala 2024 yılı emeklilik ile 2025 yılı arasında oluşacak farkları konuşmaya devam ederiz. Çünkü arada ciddi bir fark oluşacak.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN SON GÜNLER

1.10.2008’den önce memur olanların emeklilik başvuruları 2025 ve sonrası olursa emekli aylıklarında düşme yaşanmaz. Ancak memur, SSK, Bağ-Kur, Banka çalışanlarında olacak.

Kamu’da işçi olarak çalışanlar ve memurlarda son başvuru tarihi 14.01.2025 diğerlerinde ise 31.12.2024. Bu tarihlere dikkat.

MEMURLUKTA YÜKSEK KIDEM TAZMİNAMATI

Kamuda çalışanlar ve 15’inde aylığını alanlar 14.01.2025’de müracaatta bulunursa emekli aylığında yüzde 30 düşme gerçekleşmez. Kıdem tazminatı da yüksek olur.

ÇOK KESKİN BİR MAAŞ FARKI ORTAYA ÇIKACAK

2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak olanlar ile 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlar arasındaki maaş farkı belirgin olacak. 2024 yılında başvuru yapacak olan kişiler 2025’e göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak. Emeklilik dileklerini 2025’e sarkıtanlar ise yüzde 30’luk bir maaş kesintisi yaşayacak."