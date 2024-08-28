Yüksek faiz Avro bölgesi ekonomisini zora soktu!

28 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:13

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuza ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini açıkladı. Yüksek faiz oranları bireysel tüketicileri ve şirketleri etkiledi.

Avro Bölgesi'nde yıllık bazda haziranda yüzde 0,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,6 arttı. Tüketici kredileri 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükseldi.

BORÇLANMA ZAYIF KALDI

Temmuz ayında bölgede para arzı analistlerin beklentisi olan yüzde 2,7'nin altında kalarak yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 2,2 oldu. ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn konuya ilgili yorumunda Temmuz ayı banka kredi verileri, yüksek faiz oranlarının hem şirketlerin ve hem de hanehalkının borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiğini gösteriyor." dedi.

FAİZ ORANLARI KISITLAYICI

kredi büyümesindeki düşüş eğiliminin sona ermiş olsa da şu anda pek bir toparlanma söz konusu olmadığını ifade eden Colijn şunları kaydetti:

"Bu nedenle 2022 ve 2023'teki tarihi faiz artışları serisinin en büyük etkisi geride kaldı ancak faiz oranları hala çok kısıtlayıcı bir seviyede olduğundan, bu noktada biraz daha düşük piyasa oranlarından kayda değer bir rahatlama yok."